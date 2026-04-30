El 90% del servei s’ha recuperat
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig
La gratuïtat era vigent des de l’accident de Gelida, que va obligar a suspendre tota la xarxa ferroviària
Pau Lizana Manuel
Rodalies tornarà a ser de pagament a partir de dissabte vinent 9 de maig. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una visita a les obres del túnel de Rubí amb el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano.
La gratuïtat del servei durarà, per tant, fins al divendres 8. Estava vigent des de l’accident de Gelida del 20 de gener, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i a obrir una etapa d’obres d’emergència marcada per diversos talls en les línies i l’ampliació de les limitacions temporals de velocitat (LTV). Paneque ha confirmat que ja s’ha recuperat el 90% del passatge habitual i que, amb la retirada progressiva de les LTV, ja no són necessàries mesures excepcionals com la gratuïtat.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Aleix Serra, meteoròleg: «Feia 55 anys que no queia tanta aigua en un dia a Berga el mes d'abril»
- El cantant Francisco trenca el silenci: «No m’amago; soc un personatge públic i localitzable»