Vivenda
Les víctimes del ‘no’ a la pròrroga dels lloguers: «Em doblaran el preu i això no ho puc pagar»
Pablo viu a Torrefiel, on paga 550 euros per un pis de 40 m2, però ara s’enfronta a la impossibilitat de trobar vivenda a la ciutat
L’Ana i la Tatiana conviuen amb la incertesa de no saber si els seus propietaris els demandaran perquè deixin el pis
Marta Rojo
El Pablo viu en un pis de 40 m2 a Torrefiel del qual no vol anar-se’n. Viu sol, paga el lloguer amb el seu sou de professor. «Per pagar els 550 euros de lloguer que pagava fins ara sí que em dona», reconeix. Però no per al que podria passar a partir d’ara, després que el Congrés dels Diputats tombés ahir el reial decret llei aprovat pel Govern central el 21 de març passat que contemplava la pròrroga de fins a dos anys de tots els contractes de lloguer el venciment dels quals es produís entre el 22 de març d’aquest any i el 31 de desembre del 2027.
Aquest rebuig al Parlament implica que, amb molta probabilitat, propietaris de vivenda i inquilins hagin de dirimir les seves diferències als tribunals, adverteixen els juristes. Això en general però, en particular, per al Pablo, significa que el més probable és que el lloguer que paga s’incrementi fins a fer-se inassumible. «M’ho doblarien», afirma.
El seu contracte es va firmar l’octubre del 2022 i acabava l’abril del 2027. Quanes va anunciar la possibilitat de pròrroga, va contactar en el Sindicat de Vivendaperquè l’assessoressin i va seguir tots els passos. Com marcava el procediment, va enviar el burofax demanant la pròrroga a l’empresa que gestiona el lloguer en nom de la propietat de la vivenda, Lloguer Segur. Després, va contactar amb els propietaris de la casa, que li van comunicar que esperarien a veure com evolucionava la possibilitat de pròrroga.
«Això em genera molta incertesa, perquè trobar vivenda per menys de 1.000 euros a València i l’àrea metropolitana és missió impossible», diu. Ara que el decret ha caigut, l’opció que li queda és lluitar perquè se li reconeguin els efectes retroactius. «Jo vull lluitar per la vigència d’aquest decret i, de moment, quedar-me a casa meva, una altra opció no la veig», resumeix.
Ha intentat buscar alternativa a València, però no ha pogut trobar res que pugui pagar. També a l’Horta Nord, a prop d’on treballa, a Tavernes Blanques. «Però els preus són gairebé com a València, i en alguns llocs fins i tot pitjors», lamenta. L’àrea metropolitana de la capital, diu, s’estén ara cada vegada més lluny i, amb aquesta, els preus abusius de lloguer.
«És un malson, així és impossible fer la teva vida»
L’Ana es resisteix a abandonar El Cabanyal. Porta nou anys a València i, al seu pis actual, cinc. Ara, és conscient que la seva lluita per no deixar la casa acabarà, molt probablement, als tribunals. El contracte se li acabava al juny, va enviar el burofax quan es va assabentar que la pròrroga li suposaria dos anys més al pis i ara està «en uns llimbs».
«Tinc clar que jo em quedaré al pis, però també que això comportarà molts correus amb la propietària, molta baralla», reconeix. Això, en el millor dels casos. No nega que aquesta perspectiva li fa por. «No descanso bé, fa setmanes que penso si em demandarà, si no», diu. Si se’n va de la casa, no té on anar, perquè no té contacte amb la seva família, ni familiars a València que la puguin ajudar.
Fins ara, pagava 650 euros més despeses, 750 euros en total. «A la meva zona és impossible, els preus han pujat tant que només veus pisos per 1.500», lamenta. En aquests anys, El Cabanyal ha expulsat molts dels seus veïns. «Sobretot hi ha pisos de lloguer temporal per a Erasmus, les immobiliàries ja es diuen ‘real estate’ i cada vegada que acaben les obres en un edifici després li posen candaus i t’adones que seran, una altra vegada, Airbnbs», critica.
«Et dona ansietat, molta ansietat, perquè això és un malson; així és impossible fer la teva vida», diu. Ha arribat a plantejar-se anar a viure a una altra ciutat, i fins i tot a un altre país. «Estic cansada del maltractament a les persones amb el tema de la vivenda», reconeix. Però és conscient, també, que la cosa està canviant: «Hi ha una consciència social que hi ha un problema que va més enllà dels colors polítics».
«Em volen apujar el lloguer de 500 a 1.000 euros»
El contrato de alquiler de Tatiana en Burjassot acabó hace un año. «L’última pujada l’havíem fet de paraula: jo pagava 450 euros i la meva propietària em va dir que al gener em faria un contracte nou amb cinc anys més a 500 euros al mes», explica. Però mai li van enviar aquest contracte. «Em fiï de la seva paraula», lamenta.
Però la següent trucada de la propietària va ser per dir-li que passaria a cobrar-li 1.000 euros. «Em va dir: si no em pots pagar això tens dues setmanes per abandonar el pis», rememora. La Tatiana va estar a punt de quedar-se sense casa amb dos fills i a les portes de Nadal. «Per pagar 1.000 euros al mes hauria de destinar tot el meu sou i la meitat del de la meva parella, i no ens quedaria ni per menjar», assegura.
Va intentar negociar una pujada més lleu però la propietària s’hi va negar i va contractar advocats. Va començar, llavors, un encreuament de burofaxs: un de la propietària en què donava per extingit el contracte, un altre per donar-los l’ordre de desallotjar el 3 d’abril i un de la família de Tatiana acollint-se a la pròrroga. «L’advocat de la propietària em va dir que no podia acollir-me a aquest decret perquè tenia el contracte caducat i havia d’anar-me’n», lamenta. «¿Que quina és la meva situació? Doncs ara estic a l’espera que em demani», conclou.
