Seguretat viària a Catalunya

Dos terços dels morts a les carreteres catalanes aquest any són motoristes, ciclistes i vianants

Trànsit remarca que han mort 33 persones a la xarxa viària de Catalunya aquest 2026, un 38% menys que el 2025

Ni alcohol ni velocitat: aquesta és la causa real de la majoria d’accidents a Barcelona

Imatge d’un accident a la C-58 a Ripollet / Trànsit

Germán González

Barcelona

E.C.M., una veïna de Lleida de 46 anys, va morir ahir a la nit atropellada a l’A-2, al municipi de Bell-lloc d’Urgell. Els serveis d’emergència van rebre l’avís cap a les 22.00 hores i va ser l’última persona a morir per accident de trànsit a Catalunya aquest mes d’abril. No obstant, la dona pertanyia a un dels col·lectius més vulnerables dins de les víctimes mortals en carreteres, el dels vianants.

De les 33 persones mortes en sinistres viaris aquest 2026 a la xarxa viària catalana 22 són motoristes (14), vianants (5) i ciclistes (3), per la qual cosa més d’un 66% de les víctimes mortals a Catalunya pertanyen a aquests col·lectius. Per això, el Servei Català de Trànsit fa una crida als motoristes, vianants i ciclistes a incrementar la percepció del risc a les carreteres i a la resta d’usuaris de la via a mantenir conductes de respecte i prudència.

Fins al 30 d’abril, 33 persones han mort en 32 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 53 persones en 49 sinistres mortals; per tant, s’han registrat 20 víctimes mortals menys respecte al 2025, una reducció de gairebé el 38%. Quant als ferits greus, aquest any se n’han registrat 209, una xifra inferior als 220 del mateix període de l’any passat, amb una reducció del 5%.

Durant el mes d’abril, s’han registrat 11 víctimes mortals, una menys que el 2025. D’altra banda, de les 33 persones mortes aquest 2026, 26 eren homes i 7, dones. Quant als ferits greus, 158 són homes i 51, dones.

Sinistralitat repartida

La C-25, l’AP-7 i l’N-340 concentren tres víctimes mortals cada una, mentre que la C-26 i l’A-2 en registren dues cada una. Els tipus d’accidents més freqüents han sigut les sortides de via, amb 13 casos, i els xocs frontals, amb 10. 19 de les 33 víctimes mortals s’han produït en dies laborables i 14 en cap de setmana, de divendres a la tarda a diumenge, vigílies de dia festiu o dies d’operació especial.

En relació amb l’edat de les víctimes mortals, tot i que el tram que aglutina més morts és el de 45 a 54 anys amb set morts, es pot remarcar les nou víctimes mortals de menys de 34 anys (quatre en el tram de 25 a 34, 4 de 15 a 24 anys i 1 menor de 14 anys).

Per demarcacions, Barcelona concentra 14 de les 33 víctimes mortals. A la comarca de l’Alt Penedès s’han registrat tres víctimes mortals. Així mateix, 10 dels 14 motoristes morts a Catalunya han sigut a les comarques barcelonines.

Notícies relacionades

A la demarcació de Tarragona s’han comptabilitzat 11 víctimes mortals, tres menys que en el mateix període de l’any passat. El Tarragonès concentra cinc de les 11 víctimes mortals. Quant a Lleida, quatre persones han perdut la vida a la xarxa viària, dues menys que el 2025, quan n’hi va haver sis. Tres dels morts han sigut a la comarca de la Noguera i un al Pla de l’Urgell. Finalment, Girona ha registrat quatre víctimes mortals, dos menys que l’any anterior. Per comarques, dos morts a la Selva, un al Gironès i un a la Garrotxa.

  1. La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
  2. Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  3. La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
  4. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  5. «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
  6. Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
  7. Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
  8. Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut

