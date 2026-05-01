Barcelona, Roma i París demanen a la UE que defineixi ‘zona tensionada’
Acompanyat de dos alcaldes més de grans ciutats europees, Collboni demana a Brussel·les més diners i un marc regulatori que els permeti actuar contra la crisi d’habitatge.
Beatriz Ríos
Els alcaldes de les principals capitals de la Unió Europea, entre les quals Roma, París i Barcelona, van entregar ahir un pla a la Comissió Europea en què demanen a l'Executiu comunitari que estableixi una definició d'àrees sota estrès habitacional, més finançament per a habitatge i regular els lloguers de curta durada.
"Nosaltres estem en la primera línia d'aquest combat en favor de l'habitatge assequible, necessitem instruments regulatoris i més diners per donar resultats als nostres conciutadans", va afirmar Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, a Brussel·les. Juntament amb els alcaldes de Roma, Roberto Gualtieri, i de París, Emmanuel Grégoire, es va reunir amb la vicepresidenta primera de la Comissió, Teresa Ribera, el vicepresident a càrrec de la política de Cohesió, Raffaele Fitto, i el comissari d'Habitatge, Dan Jorgensen.
"Si l’accés a l’habitatge és una prioritat per a gran part de les ciutats europees que pateixen una crisi d’assequibilitat molt important", va dir Collboni, "és obvi que la Comissió Europea i les institucions europees facin d’aquest tema també una prioritat". L’habitatge "és un problema europeu", va reconèixer Ribera, que es va comprometre a tenir en compte els suggeriments dels alcaldes en l’elaboració de la llei europea d’habitatge assequible.
En un document entregat a Ribera, Fitto i Jorgensen, els alcaldes, van identificar sis àrees on la Comissió pot fer més. Els electes municipals apunten a la qüestió de les zones tensionades, el finançament, l'especulació, els lloguers de curta durada, la governança i el sensellarisme.
"Estem proposant donar un criteri comú a totes les ciutats europees perquè es puguin aplicar les regulacions i arribin als fons que necessitem per promoure habitatge protegit", va explicar Collboni. Això passa per un criteri comú per definir el que es considera "zona tensionada".
"Hem de buscar el concepte que determini quan una població, un municipi, està en una situació de crisi habitacional", va afegir. L'alcalde de Barcelona va explicar que aquesta mesura permetria implementar-ne d'altres com límits als preus del lloguer o la rescissió de llicències a pisos turístics quan es donin les condicions.
Més diners
Una altra de les grans demandes dels alcaldes, en plena negociació del pressupost comunitari per als pròxims set anys, són més diners. Els alcaldes critiquen que "hi ha una important desconnexió" entre els objectius del pla europeu per a un habitatge assequible i "els recursos compromesos", que estan molt lluny de ser suficients per pal·liar les necessitats de finançament.
Més enllà dels fons europeus, els alcaldes van reconèixer la importància del paper dels governs nacionals. Van reclamar suspendre el pacte de creixement i estabilitat perquè la inversió en habitatge no compti a efectes de deute de dèficit públic.
Dues qüestions fonamentals més per als alcaldes són la necessitat de lluitar contra l'especulació i regular els lloguers de curta durada. Van demanar a la Comissió una iniciativa contra l'especulació immobiliària que millori la transparència i permeti aplicar millor les regles per lluitar contra pràctiques anticompetitives. També van fer una crida a reconèixer l'habitatge com "un bé social" perquè governs, regions i ciutats puguin prendre mesures.
Respecte als lloguers de curta durada, els alcaldes van demanar una regulació que respecti les competències nacionals i locals, però que permeti "garantir l’assequibilitat i disponibilitat de l’habitatge, i també protegir i mantenir l’habitabilitat i la qualitat" de l’entorn urbà. "Necessitem els instruments per prendre decisions a les nostres ciutats, les que democràticament cada ciutat vulgui prendre", va insistir Collboni.
Els alcaldes es van reunir amb el president del Consell Europeu, António Costa. L'alcalde de Barcelona va agrair la seva tasca al portuguès, que va introduir la qüestió de l'habitatge a l'agenda del Consell Europeu, elevant el tema als líders de la UE.
"Un habitatge assequible és vital per a la cohesió social i l'equitat. La seva absència és l'arrel del descontentament de la ciutadania amb les institucions democràtiques", va assenyalar Costa després de la reunió. "Designem el 2026 com l'any de la competitivitat europea", va explicar el president, i tot seguit va afegir que "una Europa competitiva ha de garantir l'accés a un habitatge assequible a totes les regions i per a tots els grups de població".
Costa va assegurar que l'habitatge serà un dels punts centrals de la discussió durant la negociació del pròxim pressupost comunitari. Tot i que no es va comprometre amb xifres concretes, el president va recordar que aquesta serà la primera vegada que es dediquin formalment fons europeus a habitatge en el pressupost. "El punt de partida aquesta vegada és millor que el d'arribada en l'anterior".
Collboni va dir que la UE "s’ha fonamentat en la llibertat de moviment de capitals i treballadors". La llibertat de moviment per als ciutadans, va dir, "està condicionada per una crisi d’habitatge".
