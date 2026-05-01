On es concentra més el pol·len de plàtan d’ombra a Barcelona i com protegir-te en plena temporada d’al·lèrgies
Els nivells de pol·len de plàtan d’ombra es disparen especialment en dos districtes de la ciutat, on els símptomes s’intensifiquen aquests dies
El Periódico
Barcelona viu aquests dies immersa en una de les èpoques més complicades per a les persones que pateixen al·lèrgia. La Xarxa Aerobiològica de Catalunya va alertar la setmana passada de "nivells excepcionals" de pol·len de plàtan d’ombra, roure, alzina i parietària a tota la ciutat, tot i que el plàtan d’ombra és el gran protagonista d’aquest episodi primaveral.
Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, a la ciutat hi ha 93.212 exemplars de plàtans, i representen prop del 6,6% de l’arbrat urbà. Formen part del paisatge barceloní des de fa segles, i és que el plàtan és símbol de La Rambla des del 1548, i durant més de 100 anys han estat una solució perquè fan ombra i suporten bé les condicions urbanes. Però aquesta fortalesa no es pot comparar amb les molèsties que produeixen quan, a la primavera, alliberen enormes quantitats de pol·len en un període breu però molt intens, que s’escola als ulls, al nas i a la gola.
Els barris més afectats
Els plàtans d’ombra es concentren especialment al districte de l’Eixample i, en segon lloc, a Sant Martí, i són una herència directa de l’expansió urbana impulsada pel Pla Cerdà a començaments del segle XX, quan era un arbre barat i fàcil de plantar. Avui, aquestes zones de la capital catalana són les que estan més exposades durant els pics de pol·linització.
A més, els dies secs i ventosos, el fenomen es fa encara més visible i una mena de pluja groga cobreix carrers, balcons i voreres, mentre augmenten els símptomes d’al·lèrgia entre milers de veïns. El 2022, Joan Guitart, aleshores cap de l’Àrea de Gestió de l’Arbrat de Barcelona, ja reconeixia que els plàtans d’ombra no són tan útils ara com ho van ser en el seu moment, precisament per l’impacte que tenen en la salut i per l’acumulació de pol·len als carrers, que després cal netejar.
De la picor a l’asma: els efectes del plàtan d’ombra
L’enorme quantitat de pol·len de plàtan d’ombra fa que no només afecti les persones que ja saben que són al·lèrgiques, sinó que també provoca molèsties a persones sense antecedents. Des de l’Equip Mèdic Ordovás de Madrid recorden que els símptomes d’aquesta al·lèrgia es caracteritzen per aparèixer de manera brusca i molt marcada durant la floració, amb esternuts molt seguits, congestió nasal, mucositat, picor al nas, la gola i el paladar, ulls vermells, llagrimeig i picor ocular, que formen part del quadre més habitual, l’anomenada rinoconjuntivitis al·lèrgica estacional.
A més, en alguns casos, quan l’exposició és intensa o hi ha una sensibilitat més gran, aquests símptomes poden empitjorar i derivar en complicacions respiratòries com tos irritativa, sensació de falta d’aire, xiulets al pit o opressió toràcica, una evolució que pot estar relacionada amb asma i que requereix atenció mèdica.
Consells per protegir-se dins i fora de casa
Davant d’aquest escenari, els especialistes recomanen reduir al màxim l’exposició durant els dies de més concentració. Per això, aconsellen evitar passejar sota l’arbrat, especialment a primera hora del matí i a mitja tarda, consultar els nivells de pol·len per planificar les activitats a l’aire lliure i, en els dies més complicats, mantenir tancades les finestres de casa i circular amb les finestretes del cotxe tancades.
Així mateix, fora de casa, és recomanable fer servir ulleres de sol i mascareta per a les persones que són especialment sensibles. En tornar a casa, és millor dutxar-se just en arribar, canviar-se de roba i fer rentats nasals o oculars per alleujar l’exposició acumulada durant el dia.
Dins de casa, els sanitaris recomanen netejar sovint les superfícies per evitar l’acumulació de pol·len i no estendre la roba a l’aire lliure. Un altre consell per a persones al·lèrgiques és adquirir un purificador amb filtre HEPA, per netejar l’ambient de partícules.
Pel que fa al tractament, dependrà sempre de la intensitat dels símptomes i ha d’estar pautat per un especialista. Des d’antihistamínics fins a col·liris; broncodilatadors si hi ha asma; o vacunes en casos seleccionats. Les opcions són diverses, però requereixen prescripció i supervisió mèdica.
