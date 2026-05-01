El Papa visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval
El matí del 10 de juny, el Pontífex mantindrà una breu trobada amb la comunitat agustina, a la qual pertany i que coneix de visites anteriors.
Montse Baraza
El papa Lleó XIV, que pertany a l’ordre dels agustins, aprofitarà la seva pròxima visita a Barcelona per reunir-se amb la comunitat agustina de la parròquia de Sant Agustí del Raval. La trobada tindrà lloc el matí del dia 10 de juny, abans que el Pontífex emprengui el viatge a Montserrat. Serà aquell un dia intens per al Papa, ja que a la tarda acudirà a la Sagrada Família. Tots els detalls estan pendents de la confirmació oficial per part del Vaticà. Aquesta setmana representants vaticans han estat ja a la ciutat comprovant els diferents punts de la visita papal.
La trobada de Lleó amb la comunitat agustina consistirà en un ofici breu, probablement una oració o una lectura conjunta. Aquesta és una parada de la ruta del Papa que té tot el sentit perquè, al marge de ser de la mateixa ordre religiosa, Robert Prevost coneix aquests religiosos de visites anteriors a Barcelona. I el desembre del 2024, aquesta comunitat va compartir estovalles i conversa amb Prevost a Roma, mesos abans que fos elegit Papa. La comunitat agustina a Barcelona està formada per les parròquies de Sant Agustí i de la Mare de Déu del Carme, totes dues al barri del Raval.
A més, el 2017 va visitar la comunitat agustina establerta a Badalona, segons va explicar a aquest diari el pare Denis, prior local dels agustins a Barcelona, que recorda que Prevost va acudir no una sinó dues vegades a Sant Roc. "És una persona molt senzilla, molt preocupada per l’aspecte social", resumia fa un any el pare Denis.
Visita a Montserrat
Després d’aquesta trobada, Lleó es desplaçarà a Montserrat, on tindrà lloc, segons les fonts, un acte multitudinari a l’exterior del monestir, i una part més privada que inclourà la veneració a la Verge de Montserrat i un dinar amb els monjos de l’abadia.
La jornada del dia 10 acabarà a la Sagrada Família, on cap a les 19.00 hores tindrà lloc una cerimònia litúrgica, acte que coincidirà amb la inauguració de la torre de Jesucrist, la més alta de la basílica, amb 172,5 metres d'altura, i amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El carrer de Marina quedarà tallat per facilitar la sortida dels feligresos que seguiran la cerimònia des de dins del temple. Allà també tindrà lloc la benedicció de la creu i posteriorment hi haurà "una festa", en paraules del president de la Fundació Sagrada Família, Esteve Camps. S'instal·laran "entre quatre i sis pantalles" als voltants de la Sagrada Família.
Primer acte públic
El Papa arribarà a Barcelona el dia 9, procedent de Madrid. El Pontífex es desplaçarà amb avió i la comitiva eclesiàstica el seguirà amb tren, tot i que encara no s'ha confirmat l'itinerari exacte. El primer acte públic seria un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que Camps també va donar per fet, tot i que encara no ha sigut oficialitzat pel Vaticà. L'Ajuntament de Barcelona ni ho confirma ni ho nega.
La parada a la parròquia agustina del Raval satisfaria el desig d'incorporar a l'itinerari barceloní del Papa un acostament a algun projecte social, equivalent a la visita el dissabte previ a iniciatives de Càritas al barri de Carabanchel a Madrid. Durant els últims mesos es van estudiar diferents opcions, des d'una recepció al Cottolengo del pare Alegre del Carmel fins a l'hospital de campanya de la parròquia de Santa Anna o el barri de Sant Roc de Badalona.
