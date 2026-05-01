Trànsit i transport públic a Catalunya avui: última hora de les incidències a Rodalies, FGC i carreteres
Consulta en directe els talls, retencions, accidents i alteracions de mobilitat a Catalunya, amb l'estat de Rodalies, FGC i les principals vies catalanes
Seguim minut a minut les principals incidències de mobilitat a Catalunya. En aquesta pàgina trobaràs l’última hora del trànsit a les carreteres, les afectacions a Rodalies i les alteracions del servei de FGC, amb informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els Bombers de la Generalitat i els diferents operadors del transport públic.
Això és el que està passant ara a les carreteres catalanes i al transport:
Un accident a Bassella talla la C-14
La C-14 està tallada entre Bassella i Pinell de Solsonès per un accident. Un dels vehicles implicats ha caigut uns quinze metres, segons les primeres informacions
Quatre ferits en una topada a la carretera de la Seu a Andorra
L'N-145, que connecta la Seu d'Urgell i Andorra, ha quedat tallada a Valls de Valira en els dos sentits de la marxa per un accident entre dos turismes que ha deixat quatre ferits lleus. El xoc ha tingut lloc a les 13.02 h, al punt quilòmètric 5,4. S'han mobilitzat els Bombers, Mossos, Guàrdia Civil i el SEM.
Actualització de les retencions
Segons el Servei Català de Trànsit, els principals problemes de circulació a aquesta hora es localitzen a:
- C-55, a Castellgalí
- C-16, entre Cercs i Berga, sentit nord, Guardiola de Berguedà
- C-32, entre Sitges i Castelldefels, direcció el Vendrell
- C-32, entre Mataró i Tiana, direcció Cabrera de Mar
- C-35/65, a Llagostera, sentit Sant Feliu de Guíxols
- C-31, entre Calafell i Cubelles
Mor una dona atropellada a Bell-lloc d'Urgell
Una dona de 46 anys va morir ahir a la nit atropellada a l'A-2, a Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell), segons s'ha sabut aquest matí. El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la víctima era veïna de Lleida. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 474, poc abans d'1/4 d'11. Amb aquesta víctima, són 33 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 5 són vianants.
Operació sortida del Pont de Maig
Des de les 12 del migdia d’ahir dijous, 30 d'abril, fins a les 12 d’avui, han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona més de 502.000 vehicles, fet que representa prop del 87% del total previst fins avui a les 3 de la tarda (580.000 vehicles).
A l'AP-7 hi ha diferents punts amb retencions aquest divendres, 1 de maig:
En sentit Tarragona:
- 10 km entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal.
- Carril tallat al Papiol per un encalç entre turisme i camió. 2 km de congestió des de Sant Cugat del Vallès.
- 7 km entre Castellet i la Gornal i Olèrdola.
En sentit Girona:
- 6 km entre Mollet del Vallès i Montornès del Vallès.
- 5 km entre la Roca del Vallès i Cardedeu.
Retencions destacades a la xarxa viària
C-55, entre Sant Vicenç de Castellet i Monistrol de Montserrat, en sentit nord
C-32, entre Tiana i Vilassar de Dalt i a Mataró en sentit Calella
C-31, Santa Cristina d'Aro, en sentit Castell d'Aro
A-2, a Jorba, en sentit Lleida per obres
