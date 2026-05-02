Dia contra l’Assetjament Escolar
Aprendre a gestionar conflictes a classe, l’assignatura pendent dels professors davant el ‘bullying’: «No tothom val»
Només el 5,6% dels docents han rebut formació sobre convivència o assetjament a les aules
«La docència és una professió molt vocacional i no la pot exercir qualsevol», defensa el cap d’estudis d’un centre de Madrid
Jero García, activista ‘antibullying’: «L’assetjament que deixa un nen sense amics és el que més mal fa»
Olga Pereda
«Som professors, no psicòlegs. Però sembla que, a més d’ensenyar, hem de ser gestors d’emocions, consultors digitals, policies i psicopedagogs». Amb aquestes paraules, un professor de secundària que prefereix guardar l’anonimat es lamenta sobre com de complicat és detectar l’assetjament escolar a les aules, especialment a l’ESO. En els casos més greus, els professionals de l’ensenyament solen ser els primers a rebre retrets: «¿Com no vas poder saber el que passava a la teva classe? ¿Com no vas fer res?».
A Espanya, segons l ’informe elaborat el 2023 per la Universitat Complutense de Madrid i impulsat per la Fundació ColaCao, el 6,2% dels estudiants dels cursos compresos entre 4t de primària i 4t d’ESO admeten que pateixen assetjament escolar mentre que el 2% es reconeixen com a assetjadors. És a dir, a cada classe hi ha gairebé dos alumnes que són víctimes i per cada dos grups hi ha un assetjador.
En aquest context, la gestió de conflictes diaris a l’aula emergeix com una assignatura pendent del sistema educatiu. Que deixi de ser-ho no només passa per aprovar mesures com disminuir les ràtios (una cosa que ja està en marxa), sinó per actualitzar la formacióque reben els docents i, sobretot, ajustar les condicions en les quals s’accedeix a la professió. Aquesta és, almenys, l’opinió de molts educadors que cada dia veuen i pateixen el que està passant als instituts.
«No tothom val per gestionar conflictes diàriament, una cosa bàsica per lluitar contra l’assetjament escolar»
«A secundària, ets un especialista. Et gradues en Química, Matemàtiques o Filologia i saps molt del que tu. Però si maneces de nocions de neurociència o psicoeducació i no saps res de com funciona el cervell encara immadur dels adolescents, estàs perdut». El que parla així és Jesús Chico, professor d’assignatures científiques a secundària i cap d’estudis a l ’escola Santa Maria dels Apòstols, un centre on conviuen 37 nacionalitats i ubicat en un barri obrer de Madrid, Carabanchel. «No tothom val per gestionar conflictes diàriament, una cosa bàsica per lluitar contra el bullying», assegura Chico, lector incondicional dels llibres del científic especialitzat en neuroeducació David Bueno.
«Pots ser un gran professor de Matemàtiques, però si no coneixes el cervell adolescent estàs perdut»
El professor i cap d’estudis es mostra molt crític amb la seva professió i demanda posar en alça quatre valors a les aules: disciplina, respecte, afecte i confiança. «Necessitem que els estudiants aprenguin matemàtiques, física, anglès i llengua, d’acord. Però no només això. Per damunt de tot, som educadors, models i referents. La docència és una professió molt vocacional i no la pot exercir qualsevol», assevera.
«És difícil detectar l’assetjament. Primer perquè als professors ens falta formació i perquè, moltes vegades, es produeix fora de l’aula i no ho veiem»
A Chico no l’acaba de convèncer l’accés al màster oficial per exercir la docència a ESO i batxillerat, on poden matricular-se educadors motivats i vocacionals però també professionals de diversos camps que no han trobat feina al seu camp i veuen l’ensenyament com una opció laboral més. «Pots haver estudiat Matemàtiques i saber molt, però la vocació és bàsica», conclou Chico, que fa 25 anys que exerceix la docència, professió que va triar per tot el va inspirar un dels seus mestres. «Soc profe pel meu profe Pedro», s’emociona.
Prevenció i pla de convivència
Una bona gestió de l’ aula és una contundent eina contra el bullying. No obstant, només el 5,6 % dels docents han rebut formació sobre convivència o assetjament a les aules, segons un recent informe de la fundació Mapfre i Siena Educació.
«La gestió de l’aula implica tasques de prevenció, un pla de convivència i gestió de conflictes i, per descomptat, conèixer els adolescents», insisteix el cap d’estudis del Santa Maria dels Apòstols, un dels 6.000 centres que s’han apuntat al programa Somos Únic@s, nascut en el curs 2022-23 sota el paraigua de la Fundació Cola-Cao i orientat a prevenir la fustigació escolar des de l’educació emocional. La iniciativa implica treballar l’autoestima, el respecte als altres i la detecció de senyals d’alerta. L’objectiu és animar l’alumnat a aixecar la mà si sospiten d’un cas.
Agents-tutors
«Gestiono conflictes diàriament. Quan ho veig necessari, obro un protocol per investigar el succeït i actuar. En els més de 20 anys que porto com a professor, cap expedient ha acabat com un cas específic de bullying. Sempre ho hem solucionat amb el pla de convivència, que és una manera d’ anticipar -se i que l’incident no arribi a ser assetjament», explica Chico. «Per a això –afegeix– és imprescindible que els alumnes tinguin confiança i acudeixin a tu perquè t’expliquin què està passant a l’aula. Si dos xavals queden a la tarda per enganxar-se, sempre hi ha un alumne que ve a mi i m’ho explica. D’aquesta manera, intervenim i ho solucionem».
Els policies municipals que vetllen, des de fora, per la bona convivència escolar a Madrid [es diuen agents -tutors i el seu paper no és el mateix que el dels Mossos del pla català ]asseguren que l’escola de Chico és « unoasi» al barri de Carabanchel.
No tots els conflictes escolars són bullying. Saber diferenciar-los bé és només el primer pas. Però és més complicat del que sembla. «És difícil detectar l’assetjament. Primer perquè als professors ens falta formació i perquè, moltes vegades, es produeix fora de l’aula i no ho veiem», explica el professor Toni García Arias, director escolar i autor de l’assaig ‘Aulas sense bullying, aules sense por’.
Conscient de la gravetat del problema, el Ministeri d’Educació i FP acaba de llançar un protocol marc (no és una obligació sinó una referència per a les autonomies) per accelerar la gestió dels expedients. Des de la detecció i la comunicació, el text concedeix als centres un termini màxim de 24 hores per notificar a les famílies el succés una vegada obert el protocol i 10 dies per iniciar un pla d’intervenció. El seguiment i avaluació es duran a terme durant un mínim de sis mesos fins al tancament del cas.
«El nou protocol marc contra el bullying té per objectiu formar els professors perquè sàpiguen què fer»
«El protocol estableix indicadors clars d’alerta primerenca i brinda seguretat jurídica al professorat i als equips directius», va explicar la ministra Milagros Tolón dijous passat en un acte a Madrid deixant clar que un dels objectius del nou procediment és «formar els professors perquè sàpiguen què fer».
Canviar el teu fill de centre
Malgrat que tots els centres disposen de protocol antibullying, la realitat és que no sempre s’activa. En altres casos, s’activa però no serveix de res. Una investigació de Funcas del 2024 va revelar que, davant la inacció del centre educatiu i la resta de la comunitat escolar, el 24% de les famílies que asseguren que el seu fill és víctima prenen la decisió de canviar-lo de centre perquè no continuï patint.
Lluny de ser ‘una cosa de criatures’, el bullying està estretament associat a la ideació suïcida i als intents de suïcidi en la infància i l’adolescència. L’informe de la Universitat Complutense –el més ambiciós fins ara– va revelar que el 20% de víctimes i el 17% dels agressors han intentat suïcidar-se.
