Entrevista
Daniel Venteo: «Picasso no seria Picasso sense els nou anys que va viure a Barcelona»
L’historiador i museòleg publica ‘Barcelona i Picasso’ (Editorial Efadós), sobre la relació del pintor amb la capital catalana, que jutja decisiva
Toni Sust
Vostè va viure des de petit al Born, molt a prop d’on arriba Picasso a Barcelona.
Exacte. Ell arriba amb 13 anys a Barcelona, el 1895. Als meus 13 anys m’identificava amb ell, em va cridar sempre l’atenció com a personatge. Vivíem al mateix barri. Som al Pla de Palau, i tot en la vida de Picasso a Barcelona passa a l’entorn d’aquesta plaça. El seu pare fa classes a prop, els seus amics tenen un estudi a un carrer. Aquí somia qui vol ser. El 1900 viatja per primera vegada a París. Als carrers d’aquest barri es va fer un home. A mi em va passar el mateix, però en una Barcelona diferent, la preolímpica. Quan ell viu aquí, la Via Laietana encara no s’ha obert. És un barri laberíntic. Quan Picasso marxa a París i torna esporàdicament, la ciutat que va conèixer ha començat a desaparèixer. El 1917 ve amb la seva nova nòvia, la ballarina Olga Khokhlova, i probablement va ser una experiència traumàtica per a ell, perquè no tenia res a veure amb la Barcelona que havia conegut. El seu pare havia mort el 1913, va ser enterrat al Poblenou. Picasso continuarà tornant fins al 1934, quan visita la ciutat per última vegada. Però aquella Barcelona ja no és la seva Barcelona.
I en el seu llibre aborda aquesta relació entre el pintor i la ciutat que desapareixerà.
Intento veure Barcelona amb els ulls de Picasso. No faig una biografia il·lustrada; a més, no hi ha gaires fotos seves a la ciutat. Intento reconstruir el seu paisatge emocional: els carrers per on passejava, els bars que freqüentava, els tallers dels seus amics, on va estudiar, on va exposar. La seva vida nocturna. De l’època en què viu a Barcelona i de la dels seus retorns. Ell arriba amb 13 anys i se’n va a París el 1904, amb 22. Arriba fet un nen i se’n va fet un adult. A Barcelona descobreix el món femení. Aquí coneix els bordells, té les primeres nòvies, s’enamora d’una artista circense. Aquí aflora la seva personalitat, humana i artística. Sense Barcelona, Picasso no seria Picasso. I crec que, sense Picasso, Barcelona no seria Barcelona. Barcelona és per a Picasso font de plaer, però també de trauma. Aquí coneix el seu amic Carles Casagemas, que s’acaba suïcidant. A Barcelona és on Picasso gaudeix i pateix per primera vegada amb les dones.
¿Quant pesa Barcelona en comparació amb altres ciutats?
A Màlaga neix, però no té vincles més enllà de la família. La Corunya és una experiència depressiva per a ell, per on vivien, per la mort de la germana. Estudia un temps a Madrid, però tampoc li deixa empremta. És Barcelona. Ell s’arriba a considerar català. El 1920, Salvat-Papasseit li dedica el seu llibre de poemes a «Pau Picasso». I, una vegada coneix París, vol viure allí. Era el centre de l’art contemporani del seu temps. Però, si un català el volia visitar a França, i aconseguia els avals d’algú pròxim, tenia les portes obertes. L’enyorat periodista Lluís Permanyer, llavors molt jove encara, el va anar a entrevistar el 1963 per a ‘Destino’. Picasso mai va trencar amb Barcelona, malgrat la distància.
¿La relació entre la ciutat i l’artista es va mantenir fins i tot quan ell ja no hi va tornar?
Sí. Fins i tot malgrat la Guerra Civil espanyola i la dictadura. Picasso està afiliat al Partit Comunista Francès, una figura maleïda, en la llista negra del règim franquista, però el 1955, al mateix Palau de la Virreina, la Biennal Hispanoamericana d’Art dedica una sala a Picasso. És un primer reconeixement tímid, un acte de tolerància, a la Barcelona dels anys 50, que ja no és la dels 40. En els anys següents, a través de les famílies Gaspar i Gili, es prepara el retorn de Picasso sense que ell torni físicament.
Perquè ell no es planteja tornar mentre duri la dictadura.
Ell no tornarà, i mor el 1973, dos anys abans que Franco. No ve ni a l’enterrament de la seva mare, el 1938.
¿En quines parts de la ciutat van viure Picasso i la seva família?
Quan arriba, la família viu de manera temporal al número 4 del passeig d’Isabel II, just davant de la Llotja. Després es traslladen uns metres, al mateix conjunt dels Porxos d’en Xifré, i s’instal·len a Reina Cristina, 3. D’allí se’n van al carrer de la Mercè, a un edifici que ja no existeix, perquè és demolit per a l’obertura de la plaça de la Mercè. La geografia de Picasso és Ciutat Vella. Reivindico aquesta relació íntima entre Picasso i el centre històric de Barcelona, el d’abans que s’obri la Via Laietana. Quan dic que vull mirar Barcelona amb els ulls de Picasso em refereixo que intento reconstruir la seva empremta. Localitzo fotografies de l’època dels llocs que freqüentava. És un viatge emocional. No tinc la certesa que arribés a alguns punts, com el mirador de la Secció Marítima de l’Exposició del 1888 al costat del Somorrostro, però ho imagino.
¿La culminació del retorn de Picasso sense que ell torni és el Museu Picasso?
Ho és. A partir del 1963. I en la dècada dels 70, amb el suport de la seva família, creix exponencialment. Quan ell ja ha mort, es pensa en l’ampliació. L’arquitecte Jordi Garcés s’ha encarregat ininterrompudament durant 40 anys de planificar brillantment el museu. El 1981, centenari del naixement de Picasso, s’impulsa que el passeig de Picasso prengui el seu nom, cosa que passa el 1983.
Parlant un moment de vostè, ¿on vivia al Born?
A la plaça Comercial, davant del mercat. Des del 1975, quan vaig néixer, fins al 1999. Des de casa meva veia el Born, l’Estació de França, part de la Ciutadella, la Barcelona de Picasso.
¿I ara on viu?
Al Poblenou.
I estem fent l’entrevista en aquest Hotel Oasis.
No he trobat cap altre bar que no estigués pres pel turisme. I he triat l’Hotel Oasis, on, per casualitats de la vida, vaig ser concebut clandestinament, com vaig saber molts anys més tard. I fins avui no havia entrat a l’hotel. Picasso i jo compartim els barris de la ciutat antiga, i també preguntes sobre d’on venim, qui volíem ser i cap on anem.
Picasso es va trobar una Barcelona que ja no coneixia. ¿Com ha canviat el barri on vostè va ser nen?
Per a mi és un barri irreconeixible, pel turisme, principalment. Fins al punt que la vida quotidiana es fa molt complicada. El barri era popular i humil, però arrelat. Si Picasso no va reconèixer Barcelona quan va tornar el 1917, a mi em costa reconèixer-lo ara. I s’ha de dir que els turistes que fan irreconeixible el barri venen a veure, majoritàriament, el Museu Picasso.
¿Vostè se’n va anar del barri dels turistes per viure al Poblenou dels ‘expats’?
Sí, visc envoltat d’‘expats’. Visc a la Vila Olímpica amb vista al mar, una ciutat molt tranquil·la que no té res a veure amb la dels turistes. Però visc a cavall de Barcelona i Venècia.
¿Venècia?
Sí, amb intercanvi de casa. Visc cinc mesos a Venècia i la resta a Barcelona. I aquesta setmana, més casualitats de la vida, m’he casat amb la meva parella, nascuda a Sant Petersburg i apassionada de la dansa.
De la concepció a l’hotel al casament, tot són sorpreses.
A Venècia, al cementiri de San Michele, hi ha enterrats Ígor Stravinski i Serguei Diàguilev, el creador dels Ballets Russos, que va presentar Picasso i la seva dona russa, Olga. Fa uns dies vaig anar al cementiri a portar-li un exemplar del llibre.
