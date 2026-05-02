eix turístic
Un nou Tapa Tapa rellevarà el restaurant Orio del Gòtic a partir d’aquest mes
Patricia Castán
Fa uns mesos que el carrer de Ferran, en ple barri Gòtic de Barcelona, va patir un tancament dels que es deixen sentir, amb el comiat de la taverna basca Orio del grup Sagardi. El local ha estat disponible des d'aleshores, a l'espera del millor relleu, que finalment ha pres una altra empresa molt arrelada a la capital catalana: AN Grup el convertirà en el seu vuitè Tapa Tapa a la ciutat a partir del maig.
El carrer de Ferran – que connecta la Rambla amb la plaça de Sant Jaume – és una de les més transitades de la zona, però va ser una de les grans damnificades per la pandèmia, que va arrasar nombrosos locals de la zona davant l'absència temporal del turisme. Paulatinament, el Gòtic va anar reprenent el pols, amb una notable irrupció de negocis enfocats en el visitant i amb poc valor afegit per a l'eix comercial, però amb algunes firmes de més qualitat.
Sagardi Group, que ha impulsat ambiciosos projectes en els últims temps com l'assador Kresala (2024) al Balcó Gastronòmic del Port Olímpic, va decidir retirar-se d'aquesta ubicació, així com del restaurant Pork del Born el novembre passat. El grup creat el 1994 manté altres negocis molt consolidats al districte, com Sagardi Argenteria, 1881, Irati, Oaxaca, Ikoya i d'altres.
Altres locals
Qui pren el testimoni del local que va ocupar Orio, d'uns 400 metres quadrats, és també un bon coneixedor de la zona. I del que funciona al cor de la ciutat. AN Grup compta amb set Tapa Tapa a Barcelona, més tres més a Madrid, on es pot menjar a base de tapes per uns 20 euros. Altres dels seus segells més coneguts són Mussol i Txapela.
En aquest cas, la companyia catalana ha optat per una actualització ràpida de l'establiment de cara a poder obrir el maig que ve, aprofitant la temporada alta. No obstant, l'empresa té previst portar a terme més endavant una important reforma que afegeixi la personalitat de la marca, una vegada tinguin les corresponents llicències d'obres municipals. Fonts del grup expliquen a aquest diari que el Tapa Tapa de Ferran, 38 es renovarà en el termini d'un any. Mentrestant, hi haurà ocasió de provar les seves tapes i platerets.
La companyia afegeix que en aquests moments està en fase de seleccionar i contractar uns 30 professionals que integraran la nova plantilla. Forma part de la seva filosofia, d'"invertir i crear ocupació" amb nous projectes a la ciutat, apunten. En aquest cas, més enllà de la seva estratègica ubicació, el local destaca per una coqueta terrassa porticada a la part posterior.
