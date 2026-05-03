Un any després de la tragèdia forestal
Canàries costeja més efectius amb el ‘cèntim verd’ als combustibles
Un total de 2.000 agents, 200 vehicles i 18 avions es desplegaran aquest estiu a les illes
Salvador Lachica
Canàries compta amb més de 578.000 hectàrees de superfície forestal, a prop del 78% del territori, de les quals més del 30% presenta un risc significatiu d’incendi. Factors com l’abandonament agrícola, la continuïtat de la massa forestal i el canvi climàtic han ampliat la finestra de perill. Ni tan sols el fet que aquest hivern hagi sigut humit rebaixa el risc per als pròxims mesos.
L’augment de les temperatures propiciat pel canvi climàtic i la sequera que ha colpejat l’arxipèlag els últims anys ha alterat l’equilibri natural de la massa forestal. "S’estan assecant les capes que impedeixen que la humitat es mantingui al sòl", explica el viceconseller d’Emergències del Govern de les Canàries, Marcos Lorenzo, que adverteix que, malgrat que "en algunes illes ha plogut l’equivalent a tres hiverns en només dues setmanes", els nivells d’humitat no aconsegueixen recuperar-se. La conseqüència és un estrès hídric persistent que converteix el territori en un polvorí.
La campanya autonòmica d’extinció de cara a aquest 2026 arrenca amb un gran dispositiu que està dissenyat per respondre amb rapidesa en un territori fragmentat, amb zones de complicada orografia i amb masses forestals especialment sensibles a diverses illes. En total, l’operatiu comptarà amb 1.929 efectius humans, 208 vehicles terrestres i 18 mitjans aeris, una mobilització que confirma que la lluita contra els incendis forestals s’ha convertit en una de les grans prioritats de la planificació d’emergències a les Canàries.
Tenerife concentra el volum de recursos més gran que aporta al Govern regional – 88 efectius, 54 mitjans materials i dos mitjans aeris –, en una illa on l’extensió de la massa forestal i la complexitat del relleu obliguen a una vigilància intensa. És més, el 14 d’abril el Cabildo de Tenerife va subscriure un acord amb Defensa pel qual uns 2.500 membres de l’Exèrcit es desplegaran només a l’illa. Gran Canària –que posarà a disposició del Govern 178 efectius, 25 mitjans materials i dos d’aeris– destinarà a la prevenció d’incendis els cinc milions que preveu recaptar amb el cèntim verd als combustibles.
