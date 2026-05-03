Els bitllets s’encareixen i augmenta l’oferta de vols
Les companyies aposten per ajustos petits, i el nombre total de places aquest estiu pujarà un 5,7% malgrat retallades en destinacions puntuals
Salvador Lachica
Les aerolínies europees comencen a retallar vols i apujar els preus dels bitllets d’avió per la crisi del querosè, malgrat que encara no hi ha problemes d’escassetat de combustible. No es tracta de grans cancel·lacions, ni enormes pujades de preus de les tarifes, sinó de petits ajustos per adaptar la programació i tenir més eficiències davant l’augment dels costos.
El querosè ha augmentat un 99,3% el cost l’últim any fins a vorejar els 1.500 dòlars per tona, segons assenyalen les dades del principal proveïdor d’informació energètica, Platts, recollides per l’Associació Internacional de Transport Aeri (IATA). I això impacta en les operacions de les aerolínies, ja que representa al voltant del 30% dels seus costos.
Amb tot, les línies aèries que operen a Espanya no han fet retallades en la programació perquè han apujat en conjunt un 5,7% els seients programats per a aquest estiu, fins a un total de 260 milions de disponibles. Aquest creixement de capacitat és, però, desigual per territoris.
D’aquesta manera, les Canàries registren un descens del 2% en la programació de seients, mentre que Andalusia, Madrid i Barcelona marquen augments del 10%, el 8% i el 7,6%, respectivament. A les Balears, l’increment és moderat, en concret del 2%.
El grup IAG, que agrupa aerolínies com Iberia, Vueling, British Airways i Level, ha anunciat que farà "alguns ajustos en els preus" dels bitllets per reflectir l’augment que hi ha hagut en els costos del combustible. I aclareix que no està patint "cap interrupció en el subministrament de combustible per a avions", sinó que és qüestió que "els preus del combustible han pujat considerablement" i, malgrat la seva estratègia de cobertura, que els proporciona "un cert alleujament a curt termini", ja en noten l’impacte.
Iberia, Vueling i Air Europa descarten que "ara mateix" hi hagi cap cancel·lació per la pujada del querosè i mantenen les operacions que tenien previstes. Això sí, l’aerolínia catalana tenia previst augmentar de dos a tres vols la freqüència de la ruta que ofereix a Istanbul, però ha decidit mantenir les operacions actuals a causa de la falta de demanda a aquesta zona, segons expliquen fonts de la companyia. Representants de l’empresa insisteixen en el fet que és habitual que les aerolínies duguin a terme determinats ajustos pel que fa a la programació al llarg de l’any i insisteixen, també, que de moment no es tracta de res rellevant o fora de l’habitual.
D’altra banda, companyies com ara Volotea, Lufthansa i KLM sí que han anunciat una petita retallada de les operacions, de prop de l’1% dels vols. Ryanair no té previst retallar més vols, si bé l’octubre passat ja en va anunciar una disminució a causa del seu particular conflicte amb Aena per les tarifes aeroportuàries.
