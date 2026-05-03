Ens han de preocupar els constants terratrèmols al sud de València i Alacant?
Pedro Alfaro García (Professor de Geologia de la UA, Coordinador científic de la Xarxa Sísmica de la Comunitat Valenciana (SISCOVA), Universitat d'Alacant
El dimecres 29 d'abril de 2026, diverses poblacions del sud de la província de València registraren una sèrie sísmica que es va iniciar a les 05:18 h. Durant un interval de tres hores i mitja, es comptabilitzaren 14 esdeveniments de baixa magnitud, entre els quals va destacar el sisme de les 08:23 h., amb una magnitud de 3,5. A causa de la seua escassa profunditat, fou percebut àmpliament per la població local.
La sismicitat és habitual al territori
Aquests episodis són recurrents a aquesta zona. La Xarxa Sísmica de la Comunitat Valenciana (SISCOVA) registra més de 500 terratrèmols cada any.
Afortunadament, la majoria són de magnitud reduïda, com els ocorreguts ahir a Ontinyent. Tot i que l'esdeveniment de magnitud 3,5 va generar inquietud, des d'una perspectiva sismològica es considera un esdeveniment menor. Per a dimensionar esta xifra, cal entendre la naturalesa logarítmica de l'escala de magnitud. Un increment d'una unitat en l'escala (per exemple, de 3 a 4) equival a alliberar aproximadament 32 vegades més energia. Com a dada comparativa, el terratrèmol d'Ontinyent (M 3,5) va alliberar una energia unes 300 vegades inferior a la del sisme de Lorca de 2011(M 5,2).
Entendre per què es produeixen terratrèmols a la Comunitat Valenciana
Vivim en un límit de plaques actiu. Les plaques tectòniques d'Euràsia i Núbia (Àfrica) s'aproximen a una velocitat de 5 mil·límetres a l'any. Aquest acostament continu de plaques genera esforços i tensions enormes en les roques que s'acumulen en fractures o falles. Cada cert temps, aquestes falles es desplacen bruscament i produeixen terratrèmols.
Aquests 5 mil·límetres a l'any es distribueixen en una àmplia zona que abasta des del nord d'Àfrica fins al sud de la Península Ibèrica. Gràcies a això, les falles de la nostra regió tenen una velocitat molt lenta.
Les nostres xarxes geodèsiques indiquen que les falles més ràpides de la Comunitat Valenciana són les del Baix Segura i Crevillent (ambdues al sud de la província d'Alacant), amb velocitats al voltant de 0,5 mil·límetres a l'any. Com a referència, la famosa falla de San Andrés a Califòrnia (Estats Units) té una velocitat mitjana d'uns 30 mil·límetres a l'any. Al Japó, les plaques s'aproximen a velocitats d'entre 80 i 90 mil·límetres a l'any. I el rècord al nostre planeta es troba a Tonga, al Pacífic, on les plaques tenen velocitats relatives de 240 mil·límetres cada any.
Memòria històrica i perillositat sísmica
La nostra regió té una activitat tectònica moderada, caracteritzada per terratrèmols de magnitud reduïda. No obstant això, ocasionalment s'han produït terratrèmols de major magnitud que han tingut conseqüències catastròfiques.
Entre aquestos esdeveniments destaquen, per exemple, els de Tavernes de la Valldigna (1396), Alcoi (1620), Muro d’Alcoi (1644) o Estubeny (1748), tots ells al nord de la província d’Alacant i sud de la província de València, relativament prop d'Ontinyent.
Aquestos esdeveniments, malauradament, provocaren víctimes mortals i danys materials molt significatius en la seua època. A més, no cal oblidar que, al sud de la nostra regió, a la Vega Baixa del Segura, es produí en 1829 el terratrèmol de Torrevella de magnitud 6,5, que assolí una intensitat de grau 4-5. Va ser un dels dos terratrèmols de major magnitud que s'han produït a la Península Ibèrica en els últims segles.
La clau és la prevenció
Atès que la ciència actual no permet la predicció sísmica (determinar amb exactitud data, lloc i magnitud d'un esdeveniment futur), l'enfocament ha de centrar-se en la prevenció i la mitigació. El nombre de víctimes i els danys materials de terratrèmols de característiques semblants varia considerablement depenent del país on ocórreguen.
En un territori com el nostre, amb un creixement continuat de la població, és imprescindible treballar en la prevenció perquè la nostra societat siga menys vulnerable davant d'aquestos esdeveniments sísmics.
Cal actuar a diverses escales i en diferents fronts. Algunes actuacions estratègiques són: donar suport a la investigació per millorar el coneixement de l'activitat sísmica i de les falles del nostre territori; garantir la construcció dels nostres edificis amb un disseny sismoresistent, així com desenvolupar estratègies a mitjà i llarg termini per millorar la resistència dels habitatges més antics i dels edificis històrics, sense oblidar els elements no estructurals de les façanes, que en terratrèmols de magnitud moderada causen danys importants.
També és important treballar en la gestió d'emergències mitjançant una formació contínua dels cossos de bombers, seguretat i sanitaris, i impulsar simulacres periòdics. Per últim, difondre entre la ciutadania mesures d'autoprotecció per a fomentar una societat més resilient és clau.
En resum, en el futur continuaran produint-se al nostre territori valencià diversos centenars de terratrèmols de magnitud reduïda cada any i també, de manera molt ocasional, alguns esdeveniments de major magnitud.
Actualment disposem dels coneixements científics suficients i de la tecnologia necessària per reduir dràsticament les conseqüències dels terratrèmols de màxima magnitud que puguen produir-se al nostre territori. Treballem per aconseguir una societat menys vulnerable.
