Un any després de la tragèdia forestal
Galícia duplica el seu pressupost i compra avions i helicòpters
La Xunta dona prioritat a mantenir nets els perímetres de seguretat de les cases
Paula Pérez
Desprésde la catàstrofe de l’any passat, la Xunta va reconèixer "errors" i va instar a "extreure lliçons". Va prometre més prevenció i un increment dels mitjans d’extinció. A més, es va renovar part de la cúpula de la conselleria de Medi Rural amb el relleu de tres alts càrrecs al departament que té les competències en matèria de lluita contra el foc, entre ells el seu número dos i dos directors generals.
Els incendis de l’any passat van posar en perill tan llogarets com també vides humanes per la proximitat de les flames als nuclis poblats. El rural gallec està cada vegada més despoblat i envellit. On abans hi havia hortes i finques cultivades ara hi creix descontroladament la brossa. La Xunta obliga a tenir neta una franja de seguretat de 50 metres entorn de cases i infraestructures, però el seu compliment és complex. No tots els propietaris fan els deures i els ajuntaments tenen els mitjans justos per vigilar i assumir les tasques de desbrossament en cas que els veïns se’n desentenguin.
Davant d’aquesta situació, la Conselleria de Medi Rural va incrementar el seu pressupost en matèria de prevenció per a aquest 2026 en un 50% fins a arribar a la xifra de 75 milions d’euros. A més, cada any firma un acord amb els municipis per ajudar-los amb la neteja de les franges de seguretat. Aquest conveni està dotat el 2026 amb 25 milions, el doble que l’any passat. De fet, s’ha incrementat el nombre d’ajuntaments adherits a aquest conveni. Si el 2025 n’hi havia 257, ara ja n’hi ha 292.
La catastròfica onada d’incendis que va tenir lloc durant el 2025 també es traduirà en millores en el servei d’extinció.
Per combatre els grans focs ja existia una Unitat de Directors d’Extinció (Udex), que ara s’amplia passant de sis a 15 caps. I es van incrementar els mitjans aeris: s’incorporen en aquesta campanya un avió de coordinació, a més de dues aeronaus més de càrrega a terra i un helicòpter.
També sobre el terreny hi haurà aquesta campanya més bombers. Es contractaran 42 noves brigades amb 168 efectius. En total, Galícia comptarà amb 7.000 brigadistes, entre mitjans de l’Estat, autonòmics i municipals.
