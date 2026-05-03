Un home assassina una dona en ple carrer a Esplugues
Els Mossos investiguen si hi ha algun vincle entre la víctima i l’agressor, que va fugir del lloc després del crim i va ser detingut a Barcelona una hora després.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home per suposadament assassinar una dona jove al barri de Finestrelles d’Esplugues de Llobregat. Segons les primeres informacions, el sospitós va assaltar per sorpresa la víctima amb una arma blanca quan anava sola pel carrer de Joan Miró, en una zona residencial just darrere de l’Hospital Sant Joan Déu, i la va apunyalar al tòrax i el coll.
Després d’atacar la dona, l’home va fugir i va ferir lleument altres persones que van intentar retenir-lo, segons fonts pròximes a la investigació. Si bé en un primer moment se sospitava que agressor i víctima tenien una relació sentimental, els Mossos ho han descartat i investiguen si hi havia cap vincle o bé el detingut va triar la dona a l’atzar.
El cos de la dona va quedar estirat a terra. El telèfon d’emergència 112 va rebre l’avís cap a les 11.00 del matí que hi havia una dona ferida de gravetat. Cap al lloc es van desplaçar diverses dotacions dels Mossos, de la Policia Municipal d’Esplugues i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la vida a la víctima davant la pèrdua de sang causada per les nombroses lesions que tenia per tot el cos.
La recerca del sospitós
Diversos testimonis van donar detalls sobre l’atac patit per la dona als agents de policia que van acudir al lloc del crim i es va iniciar així la recerca per atrapar el sospitós. Segons diverses fonts, se’l va localitzar una hora més tard a prop d’una comissaria de Barcelona. Allà va ser detingut i el ganivet requisat. La Divisió d’Investigació Criminal de Mossos s’ha fet càrrec del cas, que està sota secret de les actuacions. La policia va estendre una lona al carrer per poder treballar millor i va tallar els accessos.
Els agents de la Policia Científica van examinar la zona a l’espera de l’arribada de la comitiva judicial que va ordenar l’aixecament del cadàver. També es van visionar les càmeres de seguretat d’aquest barri residencial i van prendre declaració als veïns. Alguns van explicar que havien vist ahir mateix pel carrer on es van produir els fets a un home molt alterat que proferia amenaces a les persones amb qui es creuava. En aquest sentit, els investigadors tenen una fotografia del sospitós d’aquest crim captada a la zona per un veí i en què mostra un ganivet de grans dimensions.
En un comunicat, l’Ajuntament d’Esplugues va lamentar profundament la mort violenta de la dona i va traslladar les condolences a la seva família i persones pròximes. "El consistori condemna qualsevol tipus de violència i expressa la seva preocupació per uns fets greus que afecten la convivència i la seguretat de la ciutadania", remarca l’escrit.
A més, l’Ajuntament va recordar que la Policia Local d’Esplugues ofereix als Mossos, els encarregats de la investigació, "tota la col·laboració institucional necessària per contribuir a l’esclariment dels fets". Finalment, el comunicat afegeix que "per respecte a la investigació en curs, es demana prudència i responsabilitat, i evitar la difusió d’informacions no contrastades".
L’Ajuntament d’Esplugues va decretar dos dies de dol oficial per la mort violenta d’aquesta jove i va convocar una concentració per demà a les 18.00 hores com a mostra del condol.
