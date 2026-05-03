Trànsit
Les autoescoles de Lleida critiquen el pla de la DGT d’examinar un dissabte
Els representants del sector asseguren que aquesta mesura és una "autèntica presa de pèl", al no abordar el veritable problema de fons.
David López Frías
L’Associació d’Autoescoles de Lleida ha qualificat d’"autèntica presa de pèl" la mesura anunciada per la Direcció General de Trànsit (DGT) per examinar dissabte com a "precipitada, de cara a la galeria i amb una eficàcia molt limitada". La prova pilot es farà el 16 de maig, dissabte, i la intenció és examinar de massivament alumnes a Lleida.
La portaveu de l’associació, Raquel Castro, i el president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC), Raül Viladrich, es van reunir amb el subdelegat del Govern, José Crespín, i la cap provincial de Trànsit, María José Soler. Malgrat reconèixer la voluntat de millora de la DGT, els representant del sector van advertir que aquesta prova "pot alleujar puntualment la situació, però no aborda el problema de fons".
Situació insostenible
Les autoescoles recorden que "la situació fa anys que és insostenible" a Lleida en relació amb els exàmens de conduir", i que aquest experiment puntual "són solucions provisionals a una problemàtica estructural que exigeix estabilitat de plantilles i planificació a llarg termini". En aquest sentit, critiquen el poc temps que han tingut per preparar l’esmentada jornada, les condicions en què es planteja i el fet d’obligar veïns de la Seu d’Urgell, Solsona, Vielha o Puigcerdà a desplaçaments inassumibles.
