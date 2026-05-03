Reformes
El parc Güell de Barcelona renovarà amb sis milions la il·luminació en camins i espais
Les obres s’emmarquen en el Pla Estratègic del Parc Güell 2023-2027 i «contribuiran a consolidar-lo com un parc urbà de proximitat i obert»
EFE
El parc Güell de Barcelona, un dels més populars de la capital catalana, renovarà a partir de la tardor, amb un pressupost de sis milions d’euros, el seu sistema d’il·luminació «per millorar els itineraris segurs i reforçar el seu paper com a espai verd emblemàtic de la ciutat».
L’Ajuntament de Barcelona informa aquest diumenge en un comunicat que el projecte d’obres proposa la millora de la il·luminació dels camins i dels espais patrimonials, amb noves il·luminacions integrades a l’entorn, i el reforç de la xarxa wifi existent al parc. Les obres, indica el consistori, s’emmarquen en el seu Pla Estratègic del Park Güell 2023-2027, i «contribuiran a consolidar-lo com un parc urbà de proximitat i obert per al gaudi quotidià de la ciutadania».
El projecte busca també que l’estada al parc sigui «més còmoda i segura» però «preservant el valor patrimonial d’aquest espai emblemàtic».
Augmentar la sensació de seguretat
Les obres suposaran renovar la il·luminació del Camí de Dalt, Passeig de les Palmeres i les escales que els connecten, així com a les escales dels Jardins d’Àustria i a la zona de jocs infantils del carrer Olot. El sistema, de baix impacte ambiental i integrat a l’entorn, serà més eficient, assegura l’ajuntament, ipermetre à millorar la visibilitat en els camins, cosa que incrementarà la sensació de seguretat.
També es renovarà la il·luminació ornamental de la Sala Hipòstila i del Turó de les Tres Creus, a més de l’interior del dipòsit pluvial de l’esmentada sala, una de les cisternes originals de Gaudí que actualment s’està recuperant pero ptimitzar l’ús dels recursos hídrics del parc.
També s’actualitzarà el sistema de videovigilància del parc i es restaurarà l’escala que connectar el passeig de les Palmeres amb el Camí de Dalt, preservant la pedra original.
El projecte inclou la reforma integral del bar situat a l’interior del parc, amb accés des del carrer d’Olot.
Les obres es prolongaran un any i mig i s’emprendran per fases per minimitzar les molèsties als visitants.
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any