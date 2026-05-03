Col·lectius vulnerables
Unes 60 persones sense llar s’instal·len a dos solars de l’Hospitalet
La majoria provenen del campament desallotjat de la Zona Franca o de l’aeroport. L’Ajuntament reclama recursos per evitar el desplaçament del sensellarisme.
Àlex Rebollo
Barcelona va desallotjar els qui acampaven en tendes al llarg del passeig de la Zona Franca fa poc més de dos mesos argumentant la necessitat d’actuar contra una plaga de rates. Setmanes després, la situació de sensellarisme que vivia la zona, lluny d’arreglar-se, s’ha escampat a altres punts de la zona. En aquesta centrifugació de la pobresa, dos solars del polígon Pedrosa –limítrof amb la Zona Franca– de l’Hospitalet de Llobregat amaguen ara entre murs, arbres i arbustos prop de 60 tendes més amb persones que estaven pernoctant als terrenys de la capital catalana.
Gairebé mig centenar de tendes se situen en un únic solar que es troba ubicat a pocs metres del colossal pavelló Hall 0 que Fira Barcelona construeix al costat de la plaça Europa. Molts dels acampats expliquen a EL PERIÓDICO que van arribar fa entre dos i tres mesos, després que Barcelona desallotgés el passeig de la Zona Franca i que es posessin més traves per als sensesostre que feien nit a l’aeroport.
En Mohammed i la Marina són els qui fa més temps que estan instal·lats a la zona: prop de dos anys. Tots dos comenten que, fins fa dos o tres mesos estaven tots sols, i que la gent va començar a arribar des del desallotjament a Barcelona. Els solars del polígon Pedrosa se situen en una zona sense habitatges, a prop de la Zona Franca i ben connectada.
L’Álex, de 48 anys i provinent de Colòmbia, explica que fa poc més d’un mes que és al solar. Diu a aquest diari que resideix a Espanya des de fa una mica més de set anys i que té papers i feina, però que va quedar al carrer després d’un procés de separació amb la dona. Després d’una mica més de dos mesos dormint a l’aeroport, un dia ja no li van deixar quedar-s’hi, de manera que s’estima més el solar a Barcelona, atès que, remarca, "no hi ha baralles".
L’Abdelghani, de 35 anys i originari d’Algèria, exposa que confia poder fer-se autònom en un futur pròxim, muntar un taller i contractar alguns dels joves amb qui conviu al descampat més poblat del polígon hospitalenc. "Així tothom hi guanya: nosaltres i Espanya", defensa. Ell és un dels nombrosos desallotjats del passeig de la Zona Franca el febrer d’aquest 2026.
Recursos preventius
L’executiu local va reconèixer en una resposta al PP que l’Ajuntament de Barcelona va avisar sobre l’actuació prevista a l’assentament de la Zona Franca i que "podia provocar desplaçaments i afectar la zona", fet que va permetre activar recursos "de manera preventiva".
Responent a una consulta d’aquest diari, l’Ajuntament de l’Hospitalet insisteix en el fet que qualsevol resposta als assentaments informals "ha d’anar acompanyada de polítiques metropolitanes d’habitatge, recursos estables i coordinació supramunicipal", perquè sense això "els desallotjaments només traslladen el problema d’un lloc a l’altre". Fonts municipals expliquen que han iniciat tràmits perquè els propietaris dels terrenys afectats "els netegin, els desocupin i els tanquin d’una manera correcta".
