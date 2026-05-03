Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Un any després de la tragèdia forestal

València habilita un tercer torn de bombers contra el minifundisme

El Consell es reforça amb 400 agents més i eleva a 1.400 els efectius per a l’extinció

Un avió rega d'aigua les muntanyes valencianes davant l'amenaça d'incendis durant Setmana Santa i Pasqua.

Un avió rega d'aigua les muntanyes valencianes davant l'amenaça d'incendis durant Setmana Santa i Pasqua. / Emergencias

Francesc Arabí

València

Al contrari que altres campanyes (per exemple, la del 2022) i que en el conjunt d’Espanya, al País Valencià l’any 2025 no va ser un exercici especialment catastròfic quant a incendis forestals. Hi va haver una gran quantitat de focs, però, en general, no van resultar devastadors. Excepte tres: el de Teresa de Cofrents (València), en què van cremar 504 hectàrees; el d’Ibi (Alacant), amb 185 hectàrees calcinades i el de Villena (Alacant), en què el foc va consumir 56 hectàrees. Aquests tres focs van concentrar la pràctica totalitat de la superfície cremada l’estiu passat. En tot l’any van cremar 785,77 hectàrees, de les quals 481 eren superfície poblada d’arbres, en 281 incendis. Entre les causes naturals detonadores del foc destaquen els llamps. Va passar en 92 casos. Per contra, 68 focs van ser causats de manera intencionada.

Per millorar la prevenció, el Consell va aprovar, per quart any, un fons de 7,95 milions per a feines previstes pels ajuntaments: crear tallafocs o netejar muntanyes. Unes tasques incloses en els plans locals de prevenció (PLPIF), obligatoris als municipis amb massa forestal. En el cas valencià, en són 515 de 542.

La prevenció inclou la millora d’infraestructures. La dana del 29 d’octubre del 2024 va deixar la seva empremta en més de 2.000 quilòmetres de pistes forestals i va obligar Medi Ambient a aprovar un pla de xoc de 93 milions pera "reparar infraestructures de prevenció", va anunciar el vicepresident i conseller de l’àrea, Vicente Martínez Mus. El programa segueix en marxa amb la intenció que aquest estiu estigui ja tot "recuperat i millorat".

Notícies relacionades

La plantilla de bombers forestals valencians estava integrada per 1.000 empleats i aquest any s’ampliarà a 1.400. En el dia d’avui, s’ha executat el 70% d’aquest objectiu, que ha de completar-se en les setmanes vinents per poder desenvolupar amb normalitat l’anomenat tercer torn. El delegat d’UGT Serveis Públics en bombers forestals Vicente Santalla celebra aquesta mesura, "una aspiració històrica que sembla que es complirà". El tercer torn permet treballar un dia i lliurar-ne dos, cosa que redunda en seguretat i eficàcia.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  2. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  3. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  4. «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
  5. Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
  6. La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
  7. Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  8. Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys

Alemanya treu ferro a la retirada del seu territori de 5.000 militars dels EUA

Alemanya treu ferro a la retirada del seu territori de 5.000 militars dels EUA

Espanya continua apagant focs en comptes de prevenir-los

Espanya continua apagant focs en comptes de prevenir-los

L’espanyol detingut a la Flotilla inicia una vaga de fam

L’espanyol detingut a la Flotilla inicia una vaga de fam

El País Basc insisteix en la prevenció permanent per seguir sense focs

El País Basc insisteix en la prevenció permanent per seguir sense focs

Extremadura neteja muntanyes i posa més punts d’aigua per a les dotacions

Extremadura neteja muntanyes i posa més punts d’aigua per a les dotacions

La popularitat de Trump es desploma a sis mesos de les ‘midterms’

La popularitat de Trump es desploma a sis mesos de les ‘midterms’

Castella i Lleó fa fixos els seus bombers per planificar més bé la campanya d’estiu

Castella i Lleó fa fixos els seus bombers per planificar més bé la campanya d’estiu

Apàtrides, una vida a l’ombra

Apàtrides, una vida a l’ombra
Tracking Pixel Contents