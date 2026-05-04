Catalunya activa els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a tot el territori per dilluns i dimarts a la tarda

Protecció Civil activa la prealerta del seu pla davant inundacions i demana a la població extremar precaucions davant l’arribada d’aquest episodi que podria descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts

Catalunya activa els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a tot el territori per dilluns i dimarts a la tarda

Valentina Raffio

El Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials per a la tarda de dilluns i la de dimarts. Els models indiquen que durant aquestes jornades a partir del migdia s’aniran formant núvols de tempesta i després descarregaran amb força en diversos punts del territori deixant fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts. Dilluns a la tarda estan en avís totes les comarques de la Catalunya central, Ponent, així com el terç sud i l’Empordà. Dimarts a la tarda, en canvi, els avisos es concentren a tota la franja litoral i prelitoral. Tot apunta que la situació s’estabilitzarà de cara dimecres tot i que a partir de dijous podrien tornar les pluges.

Els meteoròlegs adverteixen que aquest dilluns, en l’arrencada de la primera setmana del mes de maig, fins a mig matí és probable algun xàfec dispers al Pirineu i el Prepirineu occidental. Després, a partir de la tarda, s’esperen xàfecs i xàfecs al Pirineu, Prepirineu, terç oest, interior de la meitat est i prelitoral que durant la tarda podran afectar zones pròximes, amb menor probabilitat al litoral central i nord. Seran d’intensitat entre feble i moderada, i a la tarda puntualment forta, i s’acumularan quantitats entre escasses i poc abundants, localment abundants en punts de l’interior de la meitat est i de la resta del prelitoral. En alguns punts, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i calamarsa. Hi ha avisos activats en desenes de comarques des de l’Empordà fins al Pallars i el Montsià.

La situació es repetirà de cara a dimarts. Després d’un matí marcat pels núvols, tot apunta que a la tarda es tornaran a formar xàfecs i xàfecs a l’interior del quadrant nord-est així com a la resta del Pirineu i el Prepirineu. Els models indiquen que les pluges des d’aquests llocs podran arribar al litoral i a la resta del terç sud. En general, seran febles o moderats aunque a les zones avisades podran ser localment fortes. Acumularan quantitats escasses o poc abundants de precipitació, localment abundants. Aniran sovint acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa o pedra. Per dimarts a la tarda estan en avís les comarques del litoral i prelitoral.

UManresa obre portes amb el nou grau en Dret com la principal novetat

Retin Obasohan va signar contra el València la seva segona millor actuació personal a l'ACB amb el Baxi Manresa

La visita del Papa a Espanya mobilitzarà 11.000 policies i 2.200 guàrdies civils en un pla especial de seguretat

Frau elèctric a Manresa: Endesa va detectar 284 casos l'any passat, un 30% més que el 2024

L'alcaldessa de Sitges nega davant la jutge haver afavorit el seu fill en la concessió d'una parada al mercat municipal

La consellera d'Interior, Núria Parlon, nega que el crim d'Esplugues sigui un atac terrorista

Tres morts per hantavirus en un creuer: què se sap d'aquesta malaltia infecciosa rara?

Tres dels quatre instituts de l'Urgell que formaven part del pla pilot dels Mossos el rebutgen

