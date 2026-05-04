Reivindicació laboral
Barcelona reformarà a la tardor els locals de socorrisme de les platges: últim estiu de les actuals garites
Meritxell M. Pauné
Barcelona ha posat en marxa la paperassa per reformar els sis locals de salvament que hi ha a les platges de la ciutat, però les obres no podran realitzar-se fins a la tardor. El contracte tret a licitació per l’empresa municipal BIMSA preveu que comencin a l’octubre i s’estrenin poc abans que acabi el mandat municipal. La renovació d’aquests espais va ser una de les reivindicacions clau de la llarga vaga que van portar a terme els socorristes barcelonins l’agost passat.
Fonts municipals detallen que la previsió és poder adjudicar els treballs aquest juny amb la vista posada en el següent estiu: «L’objectiu és iniciar les obres el mes d’octubre, amb una durada de quatre mesos, per finalitzar-les abans de l’inici de la temporada de bany 2027». De fet, poc marge hi ha per demores, perquè el període ‘vall’ de les platges s’allargarà només cinc mesos i una setmana, des del 12 d’octubre fins a l’inici de la Setmana Santa el 20 de març.
Els sis punts d’atenció que es remodelaran estan situats als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, concretament a les platges de la Barceloneta, del Somorrostro, de la Mar Bella, de la Nova Mar Bella i de Llevant i a la zona de bany del Fòrum. No s’inclouen els barracons instal·lats en espigons com a reforç. El valor estimat del contracte són 1,78 milions d’euros, més IVA, repartits en dos lots independents. El termini per rebre ofertes conclou aquest divendres.
Els socorristes ja eren conscients del calendari de l’obra, però exigien millores provisionals per afrontar aquest estiu en condicions més propícies. Les reparacions i petits retocs als espais durant l’actual primavera han acostat posicions. Un portaveu de la secció de socorrisme del sindicat CGT, que va liderar la mobilització, detalla a EL PERIÓDICO que s’ha instal·lat antideslitzant en terres i arreglat la xarxa elèctrica, per exemple, i que aviat els arribarà nou mobiliari.
El consistori confia que l’últim estiu dels actuals locals transcorri tranquil: «Aquesta temporada de bany 2026, el servei es continuarà prestant amb total normalitat mitjançant els mòduls temporals instal·lats a les platges». Així mateix, defensa que «l’execució d’aquesta mesura segueix el calendari establert en el Pla d’Acció de Platges 2024-2027», que té com a meta la «millora integral de les infraestructures i els serveis del litoral».
Canvis a curt i mitjà termini
Els socorristes, segons resen els plecs de l’encàrrec i confirma el sindicat, van poder participar en la redacció del projecte d’obres per assegurar que el nou disseny respongui el millor possible a les necessitats operatives a cobrir. Van demanar més m2 d’ emmagatzematge i van introduir un espai on netejar els peus dels banyistesque necessitin atenció mèdica, perquè no omplin la sala de capellans d’arena i brutícia. Les millores previstes ja incloïen vestidors segregats i nou mobiliari i senyalització.
«Esperem una reunió amb l’ajuntament perquè ens presentin al detall els plans definitius, fins on anirà cada endoll», apunta un socorrista de la CGT. Els dos mòduls de reforç de l’any passat, afegeix, han sigut substituïts per d’ altres amb una distribució interior més idònia: «Eren un desastre, els nous pinten millor». Com va explicar EL PERIÓDICO, el consistori fins i tot va multar la proveïdora de les casetes per «greus deficiències». Un és a la Mar Bella i l’altre a la Barceloneta, només pendent de l’aval d’Inspecció de Treball. Un tercer s’està construint al Fòrum per estrenar-lo al juny. «No serà un estiu tan a precari, al final», resumeix.
Tot i que celebra l’arribada de la reforma definitiva, és una mica escèptic amb el compliment del calendari: «A veure com ens trobem la infraestructura al març, en totes les obres hi sol haver retards». Originalment, la plantilla demanava locals de nova construcció, que fossin de doble altura i ubicats al mig de l’arena per no perdre mai de vista la vora, però van topar amb les rígides normatives urbanístiques i finalment van acceptar que es rehabilitin els habitacles existents.
L ’últim serrell destacat que queda per acordar és desdoblar en dos espais l’ actual magatzem-vestidor unisex que tenen a l ’Edifici de Gestió Integral del Litoral, entre Nova Icària i Bogatell. Acull el personal sanitari i és on aparca l’ambulància, per la qual cosa hi ha bastant tragí: «Ja estem en converses, perquè tal com està ara pot resultar incòmode per als nois i noies en pràctiques que es canvien de roba i els socorristes en banyador que arriben d’una urgència».
