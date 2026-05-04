Conflicte a l’escola catalana
Esther Niubó, sobre la introducció de mossos d’esquadra en escoles i instituts: «Hi ha hagut una reacció molt exagerada»
La consellera d’Educació insisteix en una entrevista a Catalunya Ràdio que l’acord amb CCOO i UGT és «el millor possible» i reitera que no faran nous moviments per intentar parar els 17 dies de vaga convocats fins a final de curs
Helena López
La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio que «hi ha hagut una reacció molt exagerada» al pla pilot de desplegar mossos d’esquadra de paisà a escoles i instituts catalans. Lluny de fer autocrítica, Niubó ha insistit que es tracta d’una demanda del territori i d’un projecte que encara no s’ha validat. «Acaba d’arrencar un pla pilot amb sis agents en 14 centres i fins al desembre no es podrà fer una avaluació de si funciona i és aplicable a altres centres, o no», ha repetit la consellera que, quan li han preguntat sobre els instituts que han anunciat la seva retirada del projecte, ha respost que ha sigut una reacció de les direccions després de la crispació generada per la notícia «per no sumar tensió a la situació».
Ha negat que hi hagi un problema de seguretat o de convivència a les escoles catalanes, però ha apuntat que «es poden produir alguns conflictes» que impacten en el funcionament dels centres». «No estàvem assenyalant uns centres, no estàvem dient que tots els centres del pla siguin conflictius ni de màxima complexitat, per això va voler fer-se la prova en una mostra petita, però representativa de centres», ha defensat.
Sobre en quin punt estan ha les renúncies dels tres instituts de Vic els claustres dels quals van votar la setmana passada abandonar el pla pilot, fonts de la conselleria responen que no informaran més sobre el pla fins que es presentin els resultats al desembre.
Vagues imparables
Sobre l’altre gran assumpte que marca l’agenda de la conselleria, els 17 dies de vaga convocats per a aquest final de curs, Niubó ha assegurat en la mateixa entrevista que «ningú pot dir que aquest Govern no s’ha mogut», un altre dels mantres de la conselleria, igual que els 2.000 milions d’euros de l’acord «sense precedents» firmat amb UGT i CCOO, «el millor acord possible», que estableix les bases de la transformació de l’educació en els pròxims anys», s’enroca la consellera.
Malgrat que Niubó repeteix que té «la mà estesa», aquesta mà estesa és exclusivament perquè USTEC, Aspepc i CGT se sumin a aquest acord, no per reobrir una nova negociació, cosa que exigeixen els sindicats de la vaga. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC, el majoritari a l’escola pública, Iolanda Segura, instava aquest divendres, Primer de Maig, a CCOO i UGT a desmarcar-se del pacte signat amb el Govern per millorar les condicions al sector educatiu, ja que «l’acord no reverteix la precarització».
L’increment salarial «possible»
Niubó ha defensat que les peticions dels sindicats «es poden resoldre amb el desplegament de l’acord» i ha titllat de «difícil» que, amb pressupostos prorrogats, es pugui elevar fins al 100% l’increment del complement específic de manera progressiva (el pacte inclou un increment del 30%, 200 euros addicionals al mes).
La consellera ha reconegut que va parlar per última vegada amb el sindicat majoritari USTEC fa «tres o quatre setmanes», quan es va reincorporar de la baixa, però ha matisat que el Departament està «en converses» amb el sindicat.
A tres dies de la primera vaga –el cicle començarà aquest dijous, amb la vaga en el 0-3, en aquest cas estatal i convocada, també, per CCOO– res sembla fer pensar que la situació es pugui revertir.
