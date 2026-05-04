TRIBUNALS
El frau en ‘cripto’ de futbolistes podria superar els 24 milions
El Jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona investiga aquesta presumpta estafa en què estan implicats exjugadors del Sevilla, amb ‘Papu’ Gómez, Ivan Rakitic i Lucas Ocampos.
Roberto Bécares
El frau del cas Shirtum, la venda fraudulenta de criptomonedes i NFTs de futbolistes en el qual estan implicats exjugadors del Sevilla CF, podria superar els 24 milions d’euros, segons l’ampliació de querella aportada davant el Jutjat d’Instrucció número 5 de Barcelona, que investiga la causa.
Sis futbolistes de l’elit, tots exsevillistes –Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno i Javier Saviola– figuren com a denunciats en la querella presentada per 13 víctimes, totes residents a Espanya, que acusen els màxims responsables del presumpte entramat d’una estafa continuada de venda d’NFTs de jugadors de futbol de l’elit mundial a la societat espanyola Shirtum Europa, S.L.U., les seves empreses a Andorra i els promotors i administradors.
Els NFTs són actius digitals certificats amb tecnologia blockchain, la mateixa que utilitzen les criptomonedes. Cada NFT és únic i es pot comprar i vendre com qualsevol altre objecte col·leccionable. En aquest cas, eren representatius d’imatges i vídeos dels jugadors i el seu preu variava depenent de l’actiu, però molts rondaven els 450 euros. Els "NFTs fílmics" dels futbolistes esmentats que es van vendre als inversors eren realment mers "cromos digitals" que mai van arribar a tenir valor, ja que no estaven registrats en la blockchain i mai van poder transferir-se a les carteres dels compradors.
Plataforma tecnològica
D’acord amb l’ampliació de la querella, els impulsors de Shirtum Europa, S.L.U. van obtenir en un primer moment fons dels inversors per muntar una plataforma tecnològica allotjada a Apple (iOS) i Android que mai va ser creada. En aquell primer moment, van captar al voltant de tres milions d’euros en criptomonedes BNB, "fons que no van ser comptabilitzats ni destinats al fi promès (ni de bon tros retornats a les víctimes)", d’acord amb els querellants.
Posteriorment, la societat querellada va crear uns falsos NFTs fílmics, amb les imatges i les veus dels futbolistes querellats (a banda de Diego Perotti i Marcelo Guedes) i del club turc Galatasaray. "Aquests presumptes NFTs en realitat mai van existir tècnicament, no eren transferibles ni revendibles, cosa que constituïa una simulació absoluta de l’objecte venut en perjudici dels compradors", segons l’ampliació de la querella. Els ingressos per la venda d’aquests actius es van xifrar en gairebé un milió d’euros, que "no van ser registrats" tampoc en els comptes anuals de Shirtum.
En el nou escrit s’especifica, a més, que del total de criptomonedes $SHI creades per Shirtum Europa, S.L.U. (un total de 1.000 milions), els quatre empresaris querellats i els esmentats futbolistes "es van repartir gratuïtament el 78% (780 milions) que posteriorment van vendre als inversors a la plataforma de criptomonedes PancakeSwap, a preus elevats".
Publicitat enganyosa
"A través de la creació de FOMO (la "por de perdre’s alguna cosa") i a la publicitat enganyosa muntada en col·laboració amb els futbolistes", sempre segons els querellants, "es va conduir els inversors a comprar $SHI que els mateixos querellats els venien subreptíciament des de PancakeSwap". El juliol del 2025, amb la causa penal iniciada, els querellats van retirar el $SHI de PancakeSwap per sempre, cosa que va provocar que el preu d’aquesta criptomoneda es desplomés encara més, sent el seu valor actual pràcticament de zero euros.
Avui dia el $SHI ja no cotitza a cap plataforma de criptomonedes. És una criptomoneda que no val res. Aquest modus operandi l’expliquen els querellants com una defraudació "pump and dump" dirigida a alterar "artificialment" el preu de mercat de la criptomoneda creada per Shirtum, la que, unida a l’estafa, ha provocat que perdin el 100% de la seva inversió. La defraudació per la manipulació del preu de mercat de la criptomoneda $SHI s’estimaria en, com a mínim, uns 20 milions d’euros.
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any