Assassinada una jove
La consellera d’Interior, Núria Parlon, nega que el crim d’Esplugues sigui un atac terrorista
La consellera rebutja els «discursos d’odi» que intenten «introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania»
La responsable d’Interior afirma que les dades de delinqüència «són bones» i admet que aquest tipus d’incidents «no ajuden» a millorar la percepció de seguretat
Detingut per assassinar una dona amb un ganivet a Esplugues de Llobregat
Germán González
L’assassinat d’una veïna del barri de Finestrelles a Esplugues de Llobregat dissabte al matí –després de ser apunyalada per un home d’origen magribí que segons els veïns va dir «Al·là és gran» en el moment de l’atac– no s’està investigant com un atac terrorista. Així de contundent s’ha expressat la consellera d’Interior, Núria Parlon, que ha destacat que encara s’estan investigant les causes d’aquest crim.
«A priori es tracta d’una persona que es trobava en una situació alterada i probablement tenia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el gihadisme», ha remarcat Parlon en declaracions a Catalunya Ràdio. Per aquesta raó, ha afegit que «no es pot concloure de cap manera» que es tracti d’un atac terrorista.
Missatges a les xarxes
Poc després del crim, després de difondre’s la imatge de l’agressor amb un ganivet, es van començar a multiplicar els missatges a les xarxes socials que relacionaven l’atac amb el terrorisme, ja que presumptament –i segons els veïns– l’agressor havia dit «Al·là és gran» quan va atacar tant la jove com un altre home que va resultar ferit lleu. No obstant, els investigadors han descartat que la motivació de l’atac sigui el gihadisme o la violència masclista. La jove assassinada, major d’edat –tot i que a les xarxes també es va arribar a dir que tenia 13 anys–, no tenia cap vincle amb l’agressor.
Més enllà d’això, Vox ha convocat aquesta tarda una concentració a Esplugues amb el lema de ‘Prou de terrorisme islamista. Prou de violència importada. Prou d’inseguretat. Prou de silenci’. També altres partits, com el PP o Aliança Catalana, han vinculat aquest crim amb el terrorisme gihadista.
Davant d’aquest tipus de missatges, Parlon ha condemnat els «discursos d’odi» que intenten «introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania». «Fer determinades associacions públiques amb el gihadisme per fomentar discursos d’odi no és adequat», ha destacat Parlon, que, amb referència a l’atac d’Esplugues, ha afegit: «Probablement estem parlant de problemàtiques diferents». Per aquesta raó ha instat a ser «respectuosos» amb la investigació i amb el secret de sumari de les actuacions.
«Hem de treballar amb les percepcions»
En les seves declaracions, la consellera ha expressat la seva preocupació pels dos homicidis registrats aquest cap de setmana –el segon va tenir lloc al Raval, quan un menor va matar amb un ganivet un home–. Parlon ha admès que quan passen fets d’aquest tipus «és difícil defensar les dades públicament». «Hem de treballar amb les percepcions», ha indicat la consellera, que ha recordat que les dades de delinqüència «són bones», malgrat que fets d’aquest tipus «no ajuden» a millorar la percepció de seguretat entre la ciutadania.
En aquest sentit, la consellera ha defensat la tasca que s’està realitzant amb el pla Kanpai i el treball conjunt amb les policies locals per retirar armes blanques de l’espai públic.
Menys robatoris, més tràfic de drogues
Segons Parlon, les dades avalen l’aposta del Govern per ampliar la presència policial, intensificar la lluita contra la multireincidència i combatre «amb tota la força» el negoci de la droga. «Estem reforçant els nostres equips d’investigació i és important ampliar la plantilla i especialitzar-la», ha assegurat la consellera, que també ha defensat endurir les penes per possessió d’armes de foc utilitzades pels grups vinculats al tràfic de drogues.
De fet, segons l’últim balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior, els delictes van descendir a Catalunya el 2025 respecte a l’any anterior. Per exemple, els robatoris amb força en domicilis o establiments han baixat un 10,4% i els furts han baixat un 4,2%, tendència que també es repeteix en els robatoris amb violència o intimidació (-0,2%), els segrestos (-21,4%) i els homicidis dolosos i assassinats consumats (-15,9%). Augmenten, no obstant, els delictes contra la llibertat sexual (3,9%), el tràfic de drogues (10,9%) i els ciberdelictes no inclosos en les estafes informàtiques (+ 22,9%).
«Consternació» a Esplugues
Per la seva banda, l’alcalde d’Esplugues, Eduard Sanz, ha informat que l’agressor no és d’Esplugues i ha relatat que la mateixa policia els ha traslladat que el crim «sorprèn sobretot pel lloc i per les formes». Sanz també ha assenyalat en declaracions a RAC1 que Esplugues és una ciutat tranquil·la que no està acostumada a fets com aquests i que estan «consternats» per l’assassinat d’una veïna de la ciutat.
