Economia municipal
El preu de l’habitatge va pujar un10% a Barcelona durant el 2025
El PIB de la capital catalana va créixer un 3%, mentre que la renda familiar es va estancar i va pujar la meitat que un any abans. La ciutat va tancar l’exercici amb 63.000 desocupats i amb més turistes extracomunitaris que mai.
Toni Sust
Barcelona va viure el 2025 un any econòmic de creixement del PIB i la renda familiar disponible més moderat que el 2024, un fort increment del preu de l’habitatge i una estabilització de l’atur. Són aquestes algunes de les conclusions de la informació de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de la capital catalana sobre l’exercici anterior.
Segons les xifres del consistori, el 2025 l’economia de la ciutat va experimentar un increment del producte interior brut (PIB) d’un 3% respecte del 2024, per sobre dels creixements de Catalunya (2,7%) i Espanya (2,8%), d’acord amb les estimacions de l’Idescat i l’INE, respectivament. En el cas de Barcelona, el 3% és una mica per sota del creixement que va registrar del 2023 al 2024: un 3,8%.
Diners a la butxaca
La renda disponible a les llars són els diners de què disposa una família després de pagar impostos i cotitzacions i després de rebre prestacions i pensions. És a dir, són els diners que tenim a la butxaca, disponibles per consumir. El 2025, la renda disponible es va incrementar un 5,2% respecte del 2024, un percentatge idèntic al que es va registrar a tot Espanya. Cal tenir en compte que aquest augment és gairebé la meitat del que va tenir lloc del 2023 al 2024: un 9,2%.
La renda primària, els ingressos rebuts en salari i altres conceptes, com els lloguers, abans de pagar impostos i rebre prestacions, va augmentar en uns termes semblants, un 6,1%, per sota del 9% de l’any anterior.
L’any passat l’atur es va estabilitzar a la ciutat. Quant a l’atur registrat, el desembre del 2024 era en un 7,8% i el mateix mes del 2025, en un gairebé idèntic 7,7%. En nombres absoluts, a Barcelona a la fi del 2025 hi havia 63.355 desocupats, davant els 63.491 de desembre del 2024. En el primer trimestre del 2026, les xifres han empitjorat un xic. Al març la xifra de desocupats va pujar a 64.569, un 1,6% més que al desembre.
A final d’any la taxa de temporalitat es va situar en el 9,3%, vuit dècimes més que en el tercer trimestre del 2025 i en el mateix percentatge que a finals del 2024. Quant a afiliacions a la Seguretat Social, a l’acabar el 2025 hi havia 1.256.172, per sobre de les 1.238.324 de 12 mesos abans.
L’habitatge no para de pujar
D’acord amb les dades de l’Ajuntament, l’habitatge va pujar el 2025 a Barcelona pràcticament un 10% tant en habitatge nou com usat. En el tercer trimestre de l’any, el preu mitjà d’un habitatge nou es va situar en 5.359 euros per metre quadrat, un 1% menys que en el segon, però un 9,6% més que un any abans. A l’estiu, es van registrar 361 compravendes en el mercat de l’habitatge, amb un preu mitjà de 483.600 euros i una superfície mitjana de 86,5 metres, un fet que implica uns 85.000 euros més per pis.
Si s’observen les compravendes de l’estiu en els casos dels habitatges usats, que van ser 3.452, el preu mitjà ha pujat un 10,6% en un any, fins a 414.400 euros per pis. En aquest cas, parlem d’habitatges amb una superfície mitjana de 81,3 metres quadrats. Amb tot, en el global del 2025 a Barcelona hi va haver 16.704 operacions, la xifra més alta els últims tres anys.
El preu dels lloguers també va pujar l’últim trimestre, per cinquena vegada consecutiva, i va arribar a un nou màxim, 17,04 euros per metre quadrat i mes, per superar així en un 1,8% el valor del primer trimestre del 2024, moment en què es va començar a aplicar la limitació de lloguers a la ciutat. El lloguer mitjà a Barcelona en el quart trimestre del 2025 es va situar en 1.161 euros, 43 euros més que al tancar-se el 2024 però una mica per sota de 1.193 del primer trimestre d’aquell any. El 2025 a Barcelona es van signar 30.789 contractes de lloguer d’habitatge habitual, un 6,4% menys que el 2024.
Mirant les dades del primer trimestre del 2026, al març els turistes allotjats en hotels de Barcelona va pujar 720.000 persones, 2,1% més que el mateix mes del 2025.
Més turisme
Un màxim en la sèrie històrica que és possible gràcies als visitants domèstics, uns 150.000, un 10,8% més, mentre que els internacionals pugen a 570.000, igual que 12 mesos enrere. L’any passat el nombre de turistes extracomunitaris allotjats en hotels, 4,6 milions, va ser el 51,2% del total, el percentatge més alt de la història.
