Rod Hill, co CEO i cofundador de Fit Brands International: "BCN pot ser capital de la longevitat activa"
Begoña González
Rod Hill va arribar a Barcelona a finals dels anys 90 per implantar a Espanya diverses cadenes de gimnasos internacionals. Per a aquest anglès, exjugador de rugbi, expert en medicina esportiva i amb tres fills, el romanç va ser immediat. Des d’aquí ha llançat diversos projectes empresarials lligats a la salut i el benestar, entre els quals hi ha els gimnasos Énergie Fitness Iberia i el més recent Zenergy Body & Soul.
¿Per què va triar Barcelona?
La veritat és que va ser Barcelona la que em va triar a mi. Vaig arribar per implantar cadenes internacionals de gimnasos per tot Espanya durant el boom del fitnes. Va ser un projecte inicial de dos anys que s’ha acabat convertint en gairebé tres dècades d’amor per una ciutat en què han nascut els meus tres fills, que parlen més bé català que anglès o espanyol, i on he crescut personalment i professionalment.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Barcelona i els barcelonins som una societat vibrant, i t’ho diu un londinenc, que de ciutats en sé alguna cosa. Sabem treballar, viure i disfrutar, i també sabem cuidar-nos i viure en comunitat. Aquesta espurna barcelonina és una cosa que només notes i trobes a faltar quan t’allunyes de la nostra ciutat. I, per descomptat, algú enamorat de l’esport i l’activitat física com jo no pot demanar un més bon escenari que Barcelona.
¿Quins aspectes creu que haurien de millorar?
Aspectes a curt termini com l’accés a l’habitatge o una més bona gestió del turisme s’haurien d’afinar. A més, no podem deixar de valorar altres aspectes que ja ens afecten, com l’envelliment de la població i com respondre a una Barcelona que d’aquí a pocs anys tindrà molts més sèniors que ara.
¿Què n’espera, de la Barcelona dels pròxims anys?
Espero que continuï sent amable amb els seus conciutadans i que continuï sent una ciutat a la mida dels barcelonins. Per a això és molt important que continuï sent un tractor econòmic, que ajudi els emprenedors i que aposti per la col·laboració publicoprivada en sectors que seran líders econòmics els pròxims anys. Un serà la salut i el benestar. I Barcelona ho té tot per ser la capital mundial de la longevitat activa.
¿Quina sent que és la seva ciutat? ¿Què és el que més troba a faltar?
Disfruto de Londres cada cop que la visito per feina, per veure la família o els caps de setmana del Sis Nacions de rugbi. Hi tinc les arrels que he inculcat als meus tres fills. Però li faré una pregunta: ¿qui vol viure en una ciutat on plou tant quan pot fer esport a Barcelona un diumenge assolellat i primaveral a 18 graus davant la mar i envoltat de gent de diverses nacionalitats i cultures? Això és Barcelona, i això és molt difícil de superar.
