The World’s 100 Best Clubs
Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya
Quan falten uns mesos per conèixer les guanyadores del 2026, la International Nightlife Association ja ha obert les votacions
Dues discoteques de Barcelona es mantenen en el top 10 mundial
El Periódico
Barcelona s’ha consolidat com una de les ciutats amb les millors discoteques del món i diversos locals s’han colat en els últims anys en els rànquings internacionals. El 2025, quatre clubs nocturns van ser inclosos entre els 100 millors del món, i dos fins i tot van entrar en el top 10: Shoko Barcelona (7), Opium Barcelona (9) –totes dues en el top10–, Sutton (12) i la Sala Apolo (34).
També a Catalunya diverses sales van despuntar: Lloret de Mar, amb tres locals (Disco Tropics, en el lloc 23; St. Trop, en el 74, i Disco Privé, en el 98); Lleida, amb Biloba (82); Salou, amb Tropical Salou (85); Mataró, amb Cocoa Mataró (90), i Barberà del Vallès, amb La Píkkara (96).
Quan falten uns mesos per conèixer les discoteques guanyadores de The World’s 100 Best Clubs per al 2026, la International Nightlife Association ja ha obert les votacions al públic aquest 15 d’abril i les tancarà el 31 de juliol. 17 discoteques de la província de Barcelona han tingut cabuda, 13 d’aquestes a la ciutat comtal, dues més que l’any anterior.
Per triar les guanyadores combinen el vot del públic i l’avaluació d’un jurat professional internacional. Segons l’organització, els experts valoraran aspectes com la programació artística, la innovació, la seguretat, la qualitat del servei, la projecció digital i el compromís amb la sostenibilitat abans de decidir quins establiments entren finalment en el top 100 mundial.
Barcelona
- Bling Bling
- Boris
- Carpe Diem
- Gatsby
- Input
- Ku
- Les Enfants Brillants
- Luz de Gas
- Opium
- Razzmatazz
- Apolo
- Shoko
- Sutton
- Titus (Badaloona)
- La Pikkara (Barberà del Vallès)
- Phoenix (Calella)
- El Cel (Vic)
Girona
- Disco Privé (Lloret)
- Revolution Disco (Lloret)
- St. Trop (Lloret)
- Disco Tropics (Lloret)
- Passarel·la (Empuriabrava)
- BeOut (Platja d’Aro)
- Papillon (Platja d’Aro)
Lleida
- Biloba
Tarragona
- Tropical (Salou)
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès