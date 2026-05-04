Reunió a Interior
La visita del Papa a Espanya mobilitzarà 11.000 policies i 2.200 guàrdies civils en un pla especial de seguretat
El terrorisme, les afluències massives i les mobilitzacions de col·lectius socials, principals variables que estudia Interior per a una visita que tindrà centres de coordinació a Madrid, Barcelona i les Canàries
Juan José Fernández
El pla especial del dispositiu de seguretat per a la visita del Papa suposarà la mobilització de gairebé 11.000 policies nacionals i més de 2.200 guàrdies civils, segons les primeres previsions del Ministeri de l’Interior, comunicades aquest dilluns pel titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.
La principal amenaça per a la visita del Papa que maneja Interior és la terrorista, en un país que ja té establerta des de fa anys l’alerta a nivell 4 reforçat per a aquest tipus de fenòmens. A més, se sospesa el perill «dels radicalismes» i l’acció de «moviments socials que poden aprofitar el moment per fer-se sentir», ha explicat el ministre de l’Interior.
Marlaska ha parlat al terme d’una reunió de coordinació mantinguda a El Pardo (Madrid) amb representants d’un ampli catàleg d’institucions concernides pel viatge a Espanya de Lleó XIV. La fase crítica – o d’alerta màxima – del pla de seguretat s’iniciarà el dia de l ’arribada del pontífex, prevista per al 6 de juny, i s’estendrà fins al 12 del mateix mes.
Repte de seguretat
Aquesta reunió de coordinació s’ha fet al màxim nivell a la seu del Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE) del Ministeri de l’Interior. Hi han sigut presents la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, i els directors generals de la Policia i la Guàrdia Civil, Francisco Pardo i Mercedes González. Igualment, els dos directors adjunts operatius dels dos cossos policials, i membres de la secretaria de Protecció Civil, els ministeris de Justícia i Afers Exteriors, Presidència del Govern... El major Josep Lluís Trapero, director dels Mossos d’Esquadra, ha participat des de Barcelona per videoconferència.
Els treballs de seguretat estan ara en una fase prèvia. L’anomenada «fase preventiva» durarà fins a les 24 hores del 31 de maig, període en què prioritzarà l’obtenció d’informació. Una «fase d’alerta» s’estendrà des de la 0 hores de l’1 de juny fins a l’arribada del Papa, en el qual es blindaran els espais previstos per als actes.
El pla girarà entorn de tres seus de l’estada papal a Espanya, la de Madrid, des de la mitjanit del 5 de juny fins al 13.30 del 9 de juny; la de Barcelona, des de les 7 del matí del dia 9 fins a les 8 del matí de l’11 de juny, i la «seu les Canàries», des de les 0 hores de l’11 de juny fins que l’endemà, l’avió que porta el Papa surti de l’espai aeri espanyol.
La xifra d’efectius mobilitzats pot créixer. Està encara per decidir-se el nombre de policies catalans que mobilitzarà la Generalitat durant el pas de Lleó XIV per Catalunya. També s’han d’anar decidint els contingents de policies locals que participaran en la cobertura de seguretat de la visita a les quatre províncies afectades: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife.
El dispositiu contempla també l’establiment de CECORs, (o Centres de Coordinació) a Madrid, Barcelona, Las Palmas i Santa Cruz, per a la direcció dels diferents grups policials.
Afluència massiva
La visita papal suposa «un conjunt d ’activitats públiques i privades molt importants amb una afluència massiva de feligresos, de persones que acudeixen a tots aquests actes, molt continuats en el temps», ha explicat Marlaska. Aquesta afluència massiva «determina un esforç suplementari de preparació execució de la seguretat», ha comentat, recordant que Espanya té experiència en aquests desafiaments, acumulada en anteriors visites papals, les de Joan Pau II i Benet XVI.
Aquesta vegada, en termes de seguretat, es redobla el repte, ja que la visita del Papa es creua amb la programació de concerts de Bad Bunny a Madrid, previstes des de finals de maig a mitjans de juny. «La visita del Papa és un esdeveniment especial i prioritari, però no anirà en detriment d’altres esdeveniments, i de la vida habitual dels ciutadans», ha assegurat Marlaska.
Aquesta és una de les peces del trencaclosques davant el qual s’asseuen els caps de les Forces de Seguretat: com assegurar al màxim el líder de l’Església catòlica sense que això suposi menyscapte d’altres drets. I entre ells, el de manifestar-se en contra, o paral·lelament, als actes organitzats pel Vaticà i la Conferència Episcopal.
Coordinació
Marlaska ha dit que «el context internacional no és el més agradable», comentant el marc internacional en què se celebra la visita, marcat per la guerra i les tensions geopolítiques, sobre les quals el Papa s’està pronunciant amb creixent contundència. «Totes les circumstàncies són objecte d’estudi», ha afegit.
Fonts d’Interior confirmen que ja han començat els contactes amb els agents de l’equip de seguretat personal del Papa, si bé no hi ha hagut en aquesta primera ocasió de la Guàrdia Suïssa ni de les àrees d’Informació de la policia italiana. Falta temps encara. Estan encara per determinar-se molts detalls de l’agenda de la visita de Lleó XIV, per la qual cosa assumptes com el desplaçament entre Barcelona i el monestir de Montserrat o els moviments precisos a les Canàries aniran sent solucionats en successives reunions.
Que la visita tingui una extensió a les Canàries planteja un altre dels reptes de seguretat. Per als desplaçaments del pontífex i altres detalls relatius a la logística han sigut cridats a aquesta cita de coordinació representants d’Adif, Enaire, Renfe, Aena, la Direcció General de Trànsit i altres institucions amb efectius disponibles per a un pla especial de seguretat que té precedents només remuntant-se a la cimera de l’OTAN celebrada a Madrid el 2022.
