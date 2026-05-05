Reagruparà les seves dàrsenes
Barcelona reformarà el 2027 l’estació d’autobusos de Sants, afectada per les obres d’Adif
La transformació de l’estació de Sants ha envaït des de fa temps la terminal i l’han reduït a un puzle dispers d’espais on estacionen els vehicles
Glòria Ayuso
Les obres de transformació de l’estació de Sants han envaït des de fa temps la terminal d’autobusos que hi ha en un lateral i l’han reduït a un puzle dispers d’espais on de forma precària estacionen els vehicles. L’Ajuntament de Barcelona està redactant en aquests moments el projecte per tornar a ordenar i urbanitzar l’estació d’autobusos interurbans, han explicat fonts municipals a EL PERIÓDICO.
A causa de l’ocupació de l’espai per les obres que executa Adif, sis de les 12 places de l’estació d’autobusos operen de forma provisional fora del seu lloc, cinc a la mateixa zona i un al carrer dels Comtes de Bell-lloc. L’objectiu serà dignificar la terminal en unes obres que l’Ajuntament executarà durant el 2027, reagrupant les dàrsenes i urbanitzant tot el conjunt. L’estació mantindrà la mateixa capacitat, amb 12 dàrsenes, i seguirà amb l’operativa d’entrada dels autobusos pel carrer Comtes de Bell-lloc i sortida pel passeig de Sant Antoni.
3,6 milions
La inversió prevista en la reforma de l’estació és de 3,6 milions d’euros, i forma part del pla de l’Ajuntament per arreglar les parades de bus interurbà amb més afluència. El consistori dedicarà un total de 12 milions en un conjunt de mesures que inclou també millorar l’espai de l’estació de Fabra i Puig, un projecte pendent de redacció, tot i que la Generalitat durà a terme una primera actuació abans de l’estiu. També instal·larà marquesines, bancs i una millor infraestructura en parades a les entrades a la ciutat per la Meridiana, la Diagonal i la Gran Via que avui dia consisteixen en un sol pal, tot i comptar amb fins a 20.000 usuaris al dia.
Revisió de fluxos de persones
El pla també contempla revisar els recorreguts i passos de vianants per vehicular de forma més adequada els fluxos de persones, instal·lar sistemes d’ombra, papereres i on sigui possible, lavabos públics i punts d’informació. I, sobretot, separar algunes parades diversos metres per evitar grans concentracions de persones que esperen a les voreres.
Tot això no deixen de ser pedaços davant el necessari i ja urgent pla d’estacions terminals amb què la Generalitat ha d’ordenar l’arribada i sortida dels autobusos interurbans per cadascun dels corredors de la ciutat, una sèrie de projectes de gran abast i d’execució prolongada.
