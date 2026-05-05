BCN ajusta els lloguers del Balcó Gastronòmic
El Port Olímpic redueix un 70% el preu del metre quadrat de les terrasses per compensar els efectes de les pluges dels últims mesos.
Patricia Castán
Els restaurants del Balcó Gastronòmic del Port Olímpic ja paguen des de fa uns mesos un lloguer entre un 14% i un 24,5% més baix del que van firmar inicialment el 2024, després d’ajustar un 70% el preu del metre quadrat de les terrasses. L’empresa municipal BSM ha adaptat les rendes, que es faran extensives també als interessats en algun dels quatre establiments (d’11) que es mantenen disponibles i van sortir ahir a concurs públic. L’ajustament de preus es basa en l’evolució del nou eix durant el seu any i mig de vida, i en l’efecte dels "factors climatològics" que han afectat la "usabilitat" de les terrasses.
L’objectiu és consolidar el recinte i impulsar-lo per al seu ple funcionament. Els canvis busquen estabilitzar l’oferta actual d’operadors i impulsar l’aterratge d’empreses que aportin diversitat gastronòmica i afluència de tota mena de públic.
D’aquesta manera, la cotització per m2 de l’interior dels locals es manté (des de 61,3 a 34 euros per m2, segons la ubicació de l’establiment), però la de les terrasses deixa d’equiparar-se. En un dels documents justificatius publicats per BSM es detalla que les xifres s’han de revisar tenint en compte que la proximitat amb el mar no ha permès la "usabilitat" prevista en determinats períodes de l’any, les puntes de calor i la pluja són els causants que molts comensals optin per estar-se dins dels establiments. Després de la "modificació de les condicions" que ha portat a terme el consistori, el metre quadrat exterior passa a costar entre 10,2 i 18,4 euros.
El preu del lloguer final es veu reduït en diferent proporció per als operadors, ja que alguns tenen més o menys metres de terrassa. Per exemple, el local número 1 (que ocupa el restaurant Kresala i s’ubica a la cota ciutat, amb accés directe des del passeig) té 382,1 m2 interiors i 94,7 d’exteriors, mentre que El Tribut (en cota port, és a dir, un nivell per sota, i on s’emplacen els locals encara buits) en suma 577,4 d’interiors i 160 de terrassa.
El preu dels lloguers per als operadors elegits en la primera licitació suposava abonar entre uns 23.000 euros mensuals més IVA els més petits, i més de 45.000 euros el més gran, cosa que sumat a la inversió inicial dels restauradors per condicionar-los al seu gust, havia suposat un filtre d’accés però havia garantit la qualitat gastronòmica del balcó que buscava l’Ajuntament.
Menys despesa
Després de les noves tarifes, la renda resultant baixa entre un 14% i un 24,5% en funció de la mida. El local més gran passa a costar 38.338 euros al mes més impostos, segons les dades de dimensions i preu per metro fetes públiques pel consistori. Els que aconsegueixen una rebaixa més gran són els situats a la cota port, amb terrasses cobertes més grans. Un informe extern encarregat a la consultora Busquets Gálvez al·ludeix a una despesa més baixa del turista en restauració en els últims anys, i també aconsella un estudi d’impacte climàtic. BSM recull els diversos informes com a fonaments de la seva modificació tarifària.
