Canàries prepara la possible arribada del creuer amb un brot víric
L’OMS ha comunicat tres morts a bord i tres afectats més per hantavirus. L’MV Hondius va salpar d’Ushuaia amb destinació a les illes.
BRUNO BETANCOR / CLAUDIA MORÍN
L’Àrea de Sanitat Exterior de la Delegació del Govern a les Canàries manté oberts els canals de coordinació amb diferents organismes davant la possibilitat que el creuer MV Hondius, investigat per un possible brot d’hantavirus, faci escala a l’arxipèlag. El barco, que va partir del port argentí d’Ushuaia i que tenia com a destinació final les Canàries, es dirigia a Cap Verd quan va esclatar el brot. L’empresa operadora del creuer, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, va confirmar que hi ha 14 espanyols a bord: 13 passatgers i un membre de la tripulació.
L’actuació s’emmarca en el mecanisme de coordinació activat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que diumenge va informar de la mort de tres persones després de contraure hantavirus, un virus relativament desconegut que se sol transmetre pel contacte a través de la saliva, els excrements i l’orina de ratolins infectats.
Segons les dades comunicades per l’OMS, hi ha sis persones afectades: tres han mort i una continua ingressada en una unitat de cures intensives a Sud-àfrica. L’objectiu és fer el seguiment del cas i preparar les actuacions necessàries si finalment es produeix una escala del barco en ports canaris.
Els hantavirus són una família de virus transmesos principalment per rosegadors, com rates i ratolins. Poden causar malalties greus, entre les quals la síndrome pulmonar per hantavirus, potencialment mortal, i la febre hemorràgica amb síndrome renal. L’OMS indica que només un dels seus tipus té capacitat de transmissió entre persones.
Les autoritats sud-africanes van confirmar que el primer afectat va ser un passatger de 70 anys que va presentar símptomes i va morir a bord. La dona, de 69 anys, també va emmalaltir i va ser evacuada a un hospital a Sud-àfrica, on va morir. Un altre home, també de 69 anys i de la mateixa nacionalitat, segueix hospitalitzat a Johannesburg en cures intensives.
Aquest episodi, cridaner i molt poc freqüent, ha sembrat especial preocupació a l’arxipèlag canari. No obstant, els experts criden a la calma i reiteren que el virus no suposa una amenaça de salut pública perquè la seva capacitat de transmissió entre humans és "gairebé inexistent". El coinvestigador principal del Grup en Biociències i Salut Global de la Universitat Europea, Fernando Esperón, assenyala que la probabilitat que hi hagi una epidèmia és zero.
