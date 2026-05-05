Cinc catalans viatgen al creuer afectat pel brot d'hantavirus, sense símptomes segons Salut
Un total de 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola
ACN
Cinc persones residents a Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'hantavirus, segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya. El vaixell transporta 147 persones -88 passatgers i 59 tripulants-, de 23 nacionalitats. D'aquests, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha dit a RAC1 que estan en contacte amb els cinc catalans i que no tenen símptomes "de cap mena". El 2 de maig l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va rebre una notificació sobre un brot de malaltia respiratòria greu de causa inicialment desconeguda, amb tres defuncions i un cas en estat crític. El creuer porta bandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd.
Segons l'Agència de Salut Pública, entre tots els passatgers s'han notificat dos casos sospitosos amb símptomes respiratoris lleus o símptomes gastrointestinals. Dos dels passatgers morts havien fet un viatge per Sud-amèrica, abans d'embarcar al creuer. Les mateixes fonts han indicat que es desconeix el grau de contacte dels passatgers amb la fauna local durant el viatge o abans de l'embarcament.
Actualment, les autoritats dels estats part implicats estan duent a terme la investigació epidemiològica i les accions de salut pública necessàries per a la prevenció i el control d'aquest esdeveniment, garantint la seguretat sanitària global.
En el moment de l'alerta, es va coordinar de manera immediata la informació i les actuacions necessàries entre la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat, amb l'objectiu de garantir la seguretat sanitària de les persones afectades.
Crida a la calma
Fernández ha explicat que han estat en contacte amb els catalans que viatgen al creuer, que hi van parlar tant aquest dilluns al migdia com a la tarda, i els van explicar que estan "bé, preocupats però tranquils". Els viatgers els van detallar que estaven fent quarantenes i des de Salut els van donar indicacions i els van explicar els riscos de la situació. Amb tot, Esteve ha dit que des de la conselleria estan "tranquils" perquè els catalans no han presentat símptomes.
El secretari ha insistit que la transmissió del virus dins del vaixell és "molt poc probable" i ha apuntat que la hipòtesi que pren més força és que els passatgers afectats s'infectessin abans de pujar al vaixell.
Per això, ha fet una crida a la calma perquè ha assegurat que és un virus conegut i amb una transmissió entre humans "molt poc freqüent". Per a Esteve, el risc és "gairebé zero" per a la població. Ha afegit que en cas que fos necessari, estan activats els dispositius des del centre de coordinació d'emergències. En aquest sentit, ha esperat que les autoritats espanyoles permetin que el creuer arribi a les Illes Canàries i llavors es prenguin totes les mesures necessàries.
D'altra banda, Fernández ha explicat que el 2024 va haver-hi la sospita d'un cas d'hantavirus a Catalunya però que finalment es va descartar.
Virus transmès per ressogadors
Des de l'Agència han apuntat que els hantavirus són virus transmesos per rosegadors que es poden transmetre als humans mitjançant el contacte amb femta o orina de rosegadors infectats o amb superfícies contaminades. El període d'incubació oscil·la habitualment entre dues i quatre setmanes després de l'exposició. Existeixen diversos tipus d'hantavirus, amb diferents distribucions geogràfiques, que provoquen quadres clínics variables.
Atès que els hantavirus presents a Europa no es transmeten de persona a persona i que no s'ha detectat cap cas d'infecció a Espanya, l'Agència ha assegurat que el risc general de transmissió d'aquesta malaltia és considera "molt baix".
Es poden distingir tres formes clíniques principals després de la infecció: la febre hemorràgica amb síndrome renal i la nefropatia epidèmica, associades a tipus d'hantavirus presents principalment a Europa central; i la síndrome cardiopulmonar produïda per un tipus d'hantavirus presents al continent americà. El quadre cardiopulmonar, propi d'Amèrica, es manifesta inicialment com un quadre pseudogripal amb alteracions gastrointestinals, amb una progressió ràpida i una letalitat que pot arribar al 35-50%. No té tractament específic.
A Amèrica, el 2005, vuit països van notificar casos confirmats de síndrome pulmonar per hantavirus, amb un total de 229 casos i 59 defuncions. Els països notificadors van ser principalment l'Argentina, el Brasil, Bolívia, Xile, Panamà, Paraguai, els Estats Units i l'Uruguai.
A Europa, segons un informe del 2023, 28 països de la Unió Europea van declarar casos d'infecció, amb un total anual de 1.765. Alemanya i Finlàndia van concentrar el 60,5% d'aquests casos. Ni a Espanya ni a Catalunya s'ha detectat cap cas de transmissió local, segons l'Agència.
