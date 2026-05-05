Ampliació de la Lopivi
Nens sempre escoltats en judicis i límits a les custòdies compartides: set claus de la reforma de ‘llei Rhodes’ de protecció a la infància
El Consell de Ministres aprova la reforma de la legislació que protegeix la infància, que invalida definitivament la controvertida Síndrome d’Alienació parental
La ministra Rego assegura que «Espanya té un deute amb els nens la veu dels quals s’ha posat en dubte durant molt temps i amb les mames protectores a què s’ha criminalitzat»
Olga Pereda
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l’ampliació de la llei de protecció a la infància, coneguda com a Lopivi o ‘llei Rhodes’, amb referència al pianista James Rhodes, que va patir brutals violacions en la seva infància. La norma es va aprovar fa cinc anys en resposta a escàndols com el ‘cas Maristes’, que va destapar EL PERIÓDICO i va suposar un punt d’inflexió en la lluita contra la pederàstia. En el seu moment, va ser considerada pionera en la prevenció i lluita contra els delictes comesos contra nens. No obstant, amb el pas del temps, els experts i el Ministeri de Joventut i Infància, que va impulsar la normativa, han vist necessari reformar-la per solucionar algunes fallades pendents i cobrir determinades llacunes. Quan la reforma entri en vigor, la protecció de nens i nenes serà «una responsabilitat pública ineludible». Aquests són els principals canvis que inclourà la reforma, a la qual encara li queda un llarg camí abans d’entrar en vigor. Una vegada arribi aquell moment, «Espanya estarà a l’avantguarda en la lluita contra les violències que pateixen nens i nenes», en paraules de la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego. «Espanya té un deute amb tots els nens la veu dels quals s’ha posat en dubte durant molt temps i amb les mames protectores a què s’ha criminalitzat», ha insistit.
L’ampliació contempla que els nens siguin sempre escoltats en qualsevol procés que els afecti, també els judicials, evitant contacte amb l’agressor i amb un llenguatge adaptat a la seva edat. La llei actual circumscriu aquesta obligació a partir dels 12 anys o la condiciona que tinguin una «maduresa suficient». Això provoca que, en moltes ocasions, la veu dels menors no hagi sigut presa en consideració.
L’ampliació de la Lopivi reforça l ’interès superior del menor. En tots els actes i resolucions administratives i judicials, s’haurà de justificar expressament com s’ha valorat aquest interès i per què la decisió adoptada protegeix millor el seu benestar físic, emocional i psicològic. En aquest sentit, la norma obliga les autoritats a allunyar el menor d’aquella persona que el violenti. És a dir, que mai estigui amb un agressor o presumpte agressor denunciat per actes violents.
El nou text prohibeix expressament que cap professional de les lleis allunyi la controvertida Síndrome d’Alienació parental (SAP),presumpta situació de manipulació en la qual un dels dos progenitors intenta posar els nens en contra de l’altre. «Una eina que ha servit per criminalitzat les dones», ha destacat Rego. La impugnació al SAP, que no té base científica i ja era rebutjat per la pràctica totalitat dels advocats especialitzats, s’esmentava en la Lopivi original, però que ara es reforça la prohibició ja que es reclama que cap informe públic o privat que es basi en aquesta síndrome pugui ser utilitzat en procediments judicials o administratius. I un pas més enllà: les resolucions que l’utilitzin podran ser impugnades. La reforma també prohibeix altres fórmules sense aval científic. «Espanya és el primer país que prohibeix el SAP a nivell legal», ha destacat Rego.
En casos de separació i divorci de parelles amb fills, la reforma indica que no podrà atorgar-se la custòdia compartida quan existeixin indicis que aquesta decisió pot afectar negativament la salut física, psíquica o emocional del menor. De nou, la norma torna a esmentar l’interès suprem del menor i l’obligatorietat d’escoltar la seva veu en el procés. Si un nen o nena expressa rebuig cap a un dels seus progenitors, la llei estableix que el sistema haurà d’investigar les causes del rebuig i protegir-lo. Si no ho fa haurà d’argumentar els motius.
L’experiència dels advocats de família demostra que, a Espanya, un de cada quatre divorcis no arriba a acord amistós i un de cada deu és altament conflictiu. «Cada vegada veiem més en consulta menors que, després d’un judici per divorci o una situació de conflictivitat interna en la parella, se senten abandonats i elegeixen temporalment un dels dos progenitors. És el que anomenem un conflicte de lleialtats. El menor, per supervivència i sentit de pertinença, busca l’aliança amb un dels dos adults. No és una actitud que puguem atribuir a la rebel·lia, sinó una resposta emocional a una situació complicada, dolorosa i allargada en el temps», afirmava Mercedes Bermejo, psicòloga sanitària i directora de l’editorial especialitzada, en un recent reportatge sobre nens que rebutgen un dels seus progenitors després de la separació.
També s’incorpora una vella reivindicació de les associacions en defensa de la infància: n’hi haurà prou amb el consentiment d’un sol dels progenitors perquè un menor víctima de violència rebi atenció psicològica, social o jurídica. «S’evitarà així que l’agressor pugui tenir capacitat de veto sobre la reparació», segons Rego.
Cinc anys després de l’aprovació de la Lopivi, tan sols s’han creat tres seccions judicials especialitzades en els delictes que pateixen els nens, malgrat que una de les mesures estrella de la norma era l’especialització judicial, policial i fiscal. Quan la reforma legal entri en vigor, es crearan torns d’ofici especialitzats en violència contra la infància dins de les escoles de l’advocacia, que s’afegiran als tribunals especialitzats. A més, els fills i filles de víctimes de violència de gènere seran considerades també víctimes de la violència de gènere.
Segons la norma actualment en vigor, per accedir a professions i oficis que impliquin un contacte habitual amb menors, s’exigeix no haver sigut condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat sexual o tràfic d’éssers humans. Els aspirants a ser docents o monitors han d’acreditar-lo mitjançant una certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals i de tràfic d’éssers humans. La reforma endurirà aquests requisits per accedir i mantenir-se en aquestes professions i ampliarà el veto als condemnats per qualsevol tipus de delictes cap a la infància o l’adolescència.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès