Previsió meteorològica
El litoral i prelitoral català activen avisos de nivell groc per intensitat de pluges per a aquest dimarts a la tarda
Barcelona, Tarragona, Maresme i Garraf esquiven els avisos, tot i que també podrien registrar pluges intenses al llarg d’aquesta jornada
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat per a aquest dimarts a la tarda una nova tanda d’avisos per intensitat de pluges i xàfecs que podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Si ahir dilluns les tempestes van afectar sobretot la Catalunya central, aquest dimarts tot apunta que els aiguats més intensos tindran lloc al litoral i prelitoral català. Davant d’aquest escenari, Meteocat ha activat avisos en pràcticament totes les comarques des de l’Empordà fins al Montsià, exceptuant només Barcelona, Tarragona, Maresme i Garraf, entre les dues de la tarda i com a mínim fins a les vuit del vespre d’aquest dimarts. Protecció Civil, per la seva banda, manté activada la prealerta del seu pla contra inundacions i demana extremar les precaucions mentre durin aquestes pluges.
Els models indiquen que, de la mateixa manera que va passar ahir dilluns, aquest dimarts tot apunta que el matí serà relativament tranquil i que després, a partir del migdia, començaran les pluges. En general, segons afirmen els tècnics de predicció, els xàfecs d’aquest dimarts seran febles o moderats, tot i que en algunes zones podran ser localment forts. S’espera que aquestes pluges deixin quantitats escasses o poc abundants de precipitació en gran part del territori, però amb possibilitat d’acumulacions localment abundants. Els experts afirmen que aquests xàfecs sovint podrien anar acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa.
En l’escala de riscos meteorològics, l’episodi previst per a aquest dimarts suposa un risc d’1 sobre 6. Això indica que, a diferència de les pluges torrencials de principis d’any, els aiguats podrien ser localment forts, però en principi no s’espera que deixin grans afectacions als territoris afectats. A Barcelona, per exemple, s’esperen pluges per a aquesta tarda, però tot apunta que seran intermitents com les registrades durant la jornada d’ahir i sense grans acumulacions. Els registres corroboren que els xàfecs d’ahir dilluns es van allargar durant tota la tarda i fins a la nit i que van deixar, en la majoria de casos, acumulacions de 10 litres per metre quadrat i cap incidència destacable.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès