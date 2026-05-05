Dolça victòria
El "Dràcula" i el "Berry Bliss" es coronen com els millors croissants de Barcelona al Croiss&Fest 2026
El festival del croissant celebrat el cap de setmana passat al Poble Espanyol deixa dos guanyadors molt diferents
El Periódico
El croissant "Dràcula", d’El Secret de Ciscu, i el "Berry Bliss", de la pastisseria japonesa de Takashi Ochiai, s’han coronat com els millors croissants de Barcelona en l’edició 2026 del Croiss&Fest. Dues propostes molt diferents que han conquerit el jurat i el públic.
El "Berry Bliss" ha estat el favorit del jurat professional, mentre que el públic general s’ha decantat per l’original "Dràcula", una de les creacions més originals del festival.
El Berry Bliss, elaborat per la popular pastisseria japonesa Takashi Ochiai, fundada el 1983, parteix d’una base clàssica de croissant, però s’omple amb una crema suau de mascarpone, compota de maduixa i un toc de menta. L’acabat el posa un streusel de maduixa, que aporta textura cruixent i una aroma molt marcada.
Per la seva banda, el croissant Dràcula d’El Secret de Ciscu aposta per una combinació més atrevida: una cobertura de cola, un farcit cremós de vainilla i un xarop natural de maduixa àcida que li dona un contrast molt particular.
El festival del croissant
L’escenari de tot plegat ha estat el Poble Espanyol, que ha acollit de l’1 al 3 de maig de 2026 el Croiss&Fest, un festival gastronòmic dedicat completament al croissant en totes les seves versions possibles: dolces, salades i mescles poc habituals.
Un dels grans atractius de l’esdeveniment ha estat precisament l’elecció del "Millor Croissant de Barcelona". Els assistents han pogut tastar diferents elaboracions i votar les seves favorites directament al recinte.
La cita ha reunit pastisseries i obradors de la ciutat que treballen el croissant com a base creativa, amb propostes que anaven des del més clàssic fins a combinacions diferents. Entre elles, el croissant de tiramisú de Bubó Barcelona, el de pistatxo de Brunells o versions més trencadores com el de xocolata amb torradons de La Cantonada.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès