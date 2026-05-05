Mobilitat blaugrana
Monbus renova com a transport oficial del Barça fins al 2027
El Periódico
Monbus i el FC Barcelona han renovat l’acord de col·laboració entre tots dos, que manté la companyia com a operador oficial del transport del club fins al 2027, any en què es complirà una dècada des que van signar l’aliança per primera vegada, informa l’empresa aquest dimarts en un comunicat.
"Aquesta renovació no només subratlla la confiança del club en els estàndards tècnics de Monbus, sinó que consolida la firma com el referent indiscutible en solucions de mobilitat per a l’esport d’elit", han declarat des de la companyia de transport de passatgers per carretera.
Així mateix, la companyia gallega detalla que l’acord reafirma el seu compromís amb l’esport català, també a través del patrocini d’altres clubs com el Monbus Club Bàsquet Igualada i el Bàsquet Manresa, i fora de Catalunya, amb el Monbus Obradoiro.
