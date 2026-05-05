Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Judit VinyesRosa PeralRodaliesHantavirusFerran MascarellLa Meva Salut
instagramlinkedin

Mobilitat blaugrana

Monbus renova com a transport oficial del Barça fins al 2027

Autocar del Barça de Monbus.

Autocar del Barça de Monbus. / MONBUS / Europa Press

El Periódico

Barcelona

Monbus i el FC Barcelona han renovat l’acord de col·laboració entre tots dos, que manté la companyia com a operador oficial del transport del club fins al 2027, any en què es complirà una dècada des que van signar l’aliança per primera vegada, informa l’empresa aquest dimarts en un comunicat.

"Aquesta renovació no només subratlla la confiança del club en els estàndards tècnics de Monbus, sinó que consolida la firma com el referent indiscutible en solucions de mobilitat per a l’esport d’elit", han declarat des de la companyia de transport de passatgers per carretera.

Notícies relacionades

Així mateix, la companyia gallega detalla que l’acord reafirma el seu compromís amb l’esport català, també a través del patrocini d’altres clubs com el Monbus Club Bàsquet Igualada i el Bàsquet Manresa, i fora de Catalunya, amb el Monbus Obradoiro.

  1. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  2. Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
  3. És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
  4. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  5. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  6. Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
  7. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  8. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més

Retards a l'R4 per un tren avariat a l'estació de Manresa el dia en què es reprenia el servei després de tres mesos

Retards a l'R4 per un tren avariat a l'estació de Manresa el dia en què es reprenia el servei després de tres mesos

Alguna cosa que potser no saps de la infecció d'orina

Alguna cosa que potser no saps de la infecció d'orina

El Musical Més Petit, amb el 'calafí' Daniel Anglès i el berguedà Sergi Cuenca, prorroga funcions abans de l'estrena a Barcelona

El Musical Més Petit, amb el 'calafí' Daniel Anglès i el berguedà Sergi Cuenca, prorroga funcions abans de l'estrena a Barcelona

El grup d'esquerres Ara Igualada posa el focus en l’accés a l’habitatge i la mobilitat del transport públic

El grup d'esquerres Ara Igualada posa el focus en l’accés a l’habitatge i la mobilitat del transport públic

Igualada connecta els parcs de Vallbona i Valldaura per l'Anella Verda

Igualada connecta els parcs de Vallbona i Valldaura per l'Anella Verda

Veïns de Pinós van veure el llop a la vora de casa abans del segon atac al Solsonès

Veïns de Pinós van veure el llop a la vora de casa abans del segon atac al Solsonès

Es presenten les bases dels Premis Ciutat d’Igualada

Es presenten les bases dels Premis Ciutat d’Igualada

L'Avinent Manresa queda quart i es manté a la màxima categoria del català de clubs

L'Avinent Manresa queda quart i es manté a la màxima categoria del català de clubs
Tracking Pixel Contents