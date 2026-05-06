Unes 200 persones fan cua el primer dia d’assessorament per a la regularització extraordinària a la Fira de Montjuïc
Algunes de les OAC que també atenen els migrants els han emplaçat a acudir fins aquest nou punt d’atenció per aconseguir cites de cara a les pròximes setmanes
Pau Lizana Manuel
L’Ajuntament de Barcelona ha obert aquest dimecres el Pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per ampliar el seu dispositiu municipal d’assessorament a les persones que volen accedir al procés de regularització extraordinària. De moment, aquest centre només emetrà cites prèvies per poder aconseguir el padró o l’informe de vulnerabilitat en una de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) que s’han disposat per atendre aquests immigrants en situació irregular: la de la plaça Sant Miquel i la de Monumental.
Durant aquest primer dia, prop de 200 persones s’han desplaçat fins aquest ‘hall’ de Montjuïc, que ha obert a les 10.00 hores, segons ha informat l’ACN. En aquell moment, les cues que s’havien produït a l’exterior, que ja havien sigut assistides per agents cívics, s’han traslladat a l’interior del recinte. Allà, voluntaris de la Creu Roja, i també del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), han començat a recollir les dades necessàries.
Abans d’entrar, altres voluntaris s’aguraven que tots els que s’acostaven fins allà estaven empadronades a Barcelona. La idea, segons va avançar aquest dimarts la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, és que a partir de la setmana que ve s’atengui també aquelles persones que puguin acreditar la residència a Barcelona malgrat no comptar amb el padró. De moment, s’està acabant d’acordar amb la Delegació de Govern quins documents s’hauran d’acreditar per demostrar aquesta residència continuada, tot i que Gil va afirmar aquest dimarts que estaran basats en els quals es demanen per dur a terme l’ empadronament sense domicili fix a la ciutat.
L’espai preveu tancar cap a les 22.00 hores. L’Ajuntament recollirà dades sobre quantes persones han accedit durant tota la jornada. A partir d’aquest dijous, el recinte amplia el seu horari i obrirà les portes cada dia a les 08.00 hores delmatí.
«Ha avançat rapídissim»
Gladis, una de les sol·licitants, ha arribat a les 3 de la matinada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Monumental. Quan aquesta oficina ha obert a les 8.00 hores l’han derivat al pavelló de la Fira: «No sabia que habilitaven aquest espai», ha dit en declaracions a l’agència Europa Press.
No obstant ha celebrat que, després de vuit dies de matinar per poder obtenir el certificat de vulnerabilitat a l’OAC de la plaça Sant Miquel sense èxit, ha aconseguit tenir cita per aconseguir l’última documentació necessària per acollir-se a aquest procés extraordinari.
«Em sembla genial perquè tot el que hem patit és fort. He matinat molts dies per ser de la primera però sempre tancaven quan arribava el meu torn», ha assegurat.
Crítiques de BComú i entitats
La regidora de BComú, Jess González, ha denunciat que aquest reforç del dispositiu municipal per a la regularització extraordinària «és una constatar que arriba tard i malament». En declaracions als mitjans, González ha assegurat que Collboni ha tingut 100 dies des que es va anunciar la mesura per preparar-se i ha demanat «més celeritat i recursos» per expedir els documents del padró i de l ’informe de vulnerabilitat que pot emetre l’ajuntament.
Són unes queixes d’acord amb què han llançat en les últimes setmanes plataformes com Regularització Ya, que denunciaven la «improvisació» del consistori per donar suport a les persones que volen regularitzar la seva situació i denunciaven cues quilomètriques i amb condicions poc dignes per als qui esperaven. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ha disposat en els últims dies fonts d’aigua potable i lavabos portàtils per als punts en els quals es produeixen més cues. A més, esperen que amb aquest nou espai a la Fira, climatitzat i sota coberta, es dignifiqui encara més l’espera d’aquestes persones.
