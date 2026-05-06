Les autoritats sanitàries de Cap Verd no veuen urgent traslladar a Canàries el creuer afectat per hantavirus
El Ministeri de Salut del país africà qualifica el nivell de risc de baix i assegura que no hi ha evidència de transmissió local del virus
Aránzazu Fernández
Les autoritats sanitàries de Cap Verd han confirmat que els casos sospitosos d'hantavirus detectats a bord del creuer MV Hondius, fondejat davant la costa de Praia, es troben sota control i no representen cap risc per a la població a terra. Així ho va comunicar el Ministeri de Salut, que ha qualificat el nivell de risc per al país de baix.
Segons les dades oficials, no hi ha evidència de transmissió dins del territori nacional, cosa que reforça el missatge de tranquil·litat llançat per les institucions. La vigilància es manté activa dins dels sistemes nacionals de control epidemiològic.
Malgrat això, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Ministeri de Sanitat d'Espanya van imposar ahir el trasllat a Tenerife del vaixell "Hondius" afectat pel brot d'hantavirus. A més, el ministeri que dirigeix Mónica García exigeix que un dels pacients més greus sigui evacuat i tractat a l'Hospital de La Candelaria, a l'illa de Tenerife.
Seguiment internacional i protocols activats
La gestió del cas s'està duent a terme d'acord amb els protocols del Reglament Sanitari Internacional, amb la col·laboració d'organismes i països implicats. Entre ells hi figuren l'Organització Mundial de la Salut, així com autoritats sanitàries dels Països Baixos i del Regne Unit.
Estat dels passatgers i evacuació prevista
Les autoritats han confirmat que tres passatgers romanen clínicament estables, sense que s'hagin detectat nous casos entre la resta del passatge ni la tripulació. Un equip mèdic especialitzat ha accedit al vaixell per fer avaluacions clíniques directes.
Està previst que els pacients siguin evacuats en les pròximes hores mitjançant ambulàncies aèries ja desplaçades a Cap Verd. Aquesta operació es coordina amb diversos socis internacionals per garantir la seguretat i l'eficàcia del trasllat.
Sense impacte per a la població ni canvis en la ruta
El Govern ha reiterat que no hi ha indicis de contaminació ambiental ni risc per a la salut pública. La situació, insisteixen, està sent "rigorosament monitoritzada i controlada".
En aquest context, les autoritats sanitàries també han subratllat que no hi ha necessitat de desviar el creuer cap a Canàries, per la qual cosa els passatgers podran continuar el seu itinerari segons el que estava previst un cop finalitzin les evacuacions.
