BCN obre el Pavelló 2 de la Fira per assessorar els immigrants
El recinte firal donarà cita prèvia per aconseguir el padró o els informes de vulnerabilitat a les oficines d’atenció municipals.
Pau Lizana Manuel
L'Ajuntament de Barcelona obrirà aquest mateix dimecres el Pavelló 2 de la Fira, situat als peus de Montjuïc a l'avinguda de Reina Maria Cristina, per ampliar el seu dispositiu d'assessorament i atenció a les persones migrades que volen accedir al procés de regularització extraordinària. Així ho ha anunciat aquest dimarts la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, que ha matisat que, de moment, al recinte firal es facilitarà una cita prèvia perquè les persones que vulguin aconseguir volants, l'històric del padró o informes de vulnerabilitat acudeixin en altres dates a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de la plaça Sant Miquel o de Monumental. La mesura és una resposta a les llargues cues, que han arribat a allargar-se fins a set hores en algunes ocasions formades davant d'aquestes dues oficines des de fa dues setmanes, quan es va anunciar el dispositiu de reforç municipal.
Al principi, de fet, la idea era que aquestes dues OAC, i també el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) i una oficina habilitada per a l'ocasió en el número 24 del carrer de Miquel Bleach, al barri d'Hostafrancs, donessin resposta a les sol·licituds de totes aquelles persones que, precisament, no podien aconseguir cita prèvia per mitjans digitals. No obstant, l'allau de demandes va desbordar ràpidament els quatre centres, i l'ajuntament es va veure obligat a citar per a altres dies moltes de les persones que esperaven a acudir en altres dies, amb la qual cosa la cita prèvia ha acabat sent un requisit imprescindible per ser atès. Ara, el consistori ha optat per obrir la Fira per centralitzar l'emissió d'aquestes cites prèvies.
Nombroses sol·licituds
El recinte obrirà aquest dimecres a les 10.00 hores i, a partir de dijous, tindrà un horari habitual de 8.00 a 22.00 hores. A més d'empleats municipals, també formaran part del dispositiu personal del SAIER i de la Creu Roja i hi haurà dos punts d'informació i assessorament general. La idea és que, amb el pas de les setmanes, el Pavelló 2 vagi sumant capacitat i que "cap al 15 de maig", segons la regidora Gil, les OAC deixin d'ocupar-se de la regularització.
Les xifres de les primeres setmanes després del dispositiu evidencien l’alt nombre de sol·licituds que ja va tramitar el consistori. Des del 21 d’abril, es van emetre 94.000 documents entre certificats de l’històric del padró i el volant de l’empadronament. Quant a informes de vulnerabilitat, se’n van emetre uns 17.000. A més, l’Ajuntament va decidir actuar de manera proactiva i va enviar complimentat aquest informe a les 20.000 persones que figuren en la seva base de dades de Serveis Socials i que tenen un telèfon o un correu electrònic registrat. En total, es van descarregar el document 10.000 persones més. La idea és que s’apliqui el mateix procediment amb el certificat d’empadronament.
