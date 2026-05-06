El Departament d'Educació destinarà 500 nous professionals a l'escola inclusiva el curs 2026-2027
El Departament d’Educació i FP incrementarà els recursos amb nous professionals SIEI, integradors socials i mestres d'audició i llenguatge per atendre l'alumnat amb necessitats especials
Ruben Costa
El Departament d’Educació i Formació Professional ampliarà els recursos destinats a l’escola inclusiva amb un total de 509 noves dotacions de professionals de cara al curs 2026-2027. Aquesta mesura busca enfortir l’atenció a la diversitat mitjançant la creació de 93 noves unitats de Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI), que es distribuiran entre els centres de primària i secundària, a les quals s’afegiran 25 unitats del model SIEI+ amb un reforç addicional de personal docent.
Pel que fa a l’atenció específica de la salut mental i la conducta, el Govern implementarà 13 Aules Integrals de Suport (AIS), que incorporaran terapeutes ocupacionals i la col·laboració de professionals dels Centres de Salut Mental Infanto Juvenil. Aquest desplegament es veurà complementat amb 134 noves dotacions de personal per als centres d’educació especial, així com el reforç dels equips d'assessorament psicopedagògic i els centres de recursos especialitzats en trastorns del desenvolupament.
La dimensió social de l’acord destaca amb la incorporació de 100 integradors socials, que es destinaran prioritàriament a aquells centres amb alumnat en situació de major vulnerabilitat. Així mateix, el sistema sumarà 40 mestres d’audició i llenguatge i un nou servei de monitoratge de suport en 52 centres d’etapa postobligatòria, garantint que l'acompanyament a l'alumnat amb necessitats especials es mantingui més enllà de l'escolarització obligatòria.
