Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsPonts JoiersRodaliesHantavirusDario BorhaniLa Meva Salut
instagramlinkedin

El Departament d'Educació destinarà 500 nous professionals a l'escola inclusiva el curs 2026-2027

El Departament d’Educació i FP incrementarà els recursos amb nous professionals SIEI, integradors socials i mestres d'audició i llenguatge per atendre l'alumnat amb necessitats especials

Suport docent a l'aula

Suport docent a l'aula / Gencat

Ruben Costa

Manresa

El Departament d’Educació i Formació Professional ampliarà els recursos destinats a l’escola inclusiva amb un total de 509 noves dotacions de professionals de cara al curs 2026-2027. Aquesta mesura busca enfortir l’atenció a la diversitat mitjançant la creació de 93 noves unitats de Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI), que es distribuiran entre els centres de primària i secundària, a les quals s’afegiran 25 unitats del model SIEI+ amb un reforç addicional de personal docent.

Pel que fa a l’atenció específica de la salut mental i la conducta, el Govern implementarà 13 Aules Integrals de Suport (AIS), que incorporaran terapeutes ocupacionals i la col·laboració de professionals dels Centres de Salut Mental Infanto Juvenil. Aquest desplegament es veurà complementat amb 134 noves dotacions de personal per als centres d’educació especial, així com el reforç dels equips d'assessorament psicopedagògic i els centres de recursos especialitzats en trastorns del desenvolupament.

Notícies relacionades

La dimensió social de l’acord destaca amb la incorporació de 100 integradors socials, que es destinaran prioritàriament a aquells centres amb alumnat en situació de major vulnerabilitat. Així mateix, el sistema sumarà 40 mestres d’audició i llenguatge i un nou servei de monitoratge de suport en 52 centres d’etapa postobligatòria, garantint que l'acompanyament a l'alumnat amb necessitats especials es mantingui més enllà de l'escolarització obligatòria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  2. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  3. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  8. La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

El Departament d'Educació destinarà 500 nous professionals a l'escola inclusiva el curs 2026-2027

El Departament d'Educació destinarà 500 nous professionals a l'escola inclusiva el curs 2026-2027

El CAE fa balanç dels programes destinats als joves, dels quals destaca un "increment significatiu de la participació"

El CAE fa balanç dels programes destinats als joves, dels quals destaca un "increment significatiu de la participació"

Igualada i Ubrique segellen el seu agermanament per potenciar l’eix de la indústria de la pell

Igualada i Ubrique segellen el seu agermanament per potenciar l’eix de la indústria de la pell

Docents del Bages protagonitzen protestes abans de la nova tongada de vagues

Docents del Bages protagonitzen protestes abans de la nova tongada de vagues

Rescaten amb helicòpter un boletaire ferit a Montellà i Martinet

Rescaten amb helicòpter un boletaire ferit a Montellà i Martinet

UManresa demana voluntaris per al Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que farà el 30 de maig

UManresa demana voluntaris per al Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que farà el 30 de maig

Detenen quatre persones al Bages després de furtar la bossa d'una dona de dins del seu cotxe

Detenen quatre persones al Bages després de furtar la bossa d'una dona de dins del seu cotxe

Licitades les obres del carril bus a la Via Augusta de Badalona que han de completar la reforma urbanística del centre

Licitades les obres del carril bus a la Via Augusta de Badalona que han de completar la reforma urbanística del centre
Tracking Pixel Contents