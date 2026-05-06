El Govern assegura que en 6 dies resoldrà tots els expedients de regularització
Segons el delegat a Catalunya, Carlos Prieto, en les últimes dues setmanes ja s’han conclòs 21.000 dels 46.500 tràmits encallats, més del 60%.
Pau Lizana Manuel
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va assegurar ahir que en tot just dues setmanes es van resoldre més de 21.000 expedients de regularització que estaven encallats en el sistema d’estrangeria a Catalunya. És una mica menys de la meitat respecte al total de 46.500 que es calcula que estaven estancats a data de 20 d’abril. És el resultat del pla de xoc dissenyat per l’Executiu que pretenia "posar el comptador a zero", en paraules de Prieto, aprofitant les facilitats legals que ofereix el decret de la regularització extraordinària. La idea del Govern era que tots aquests expedients estiguessin resolts per al 16 de juny; no obstant, el bon ritme de les tramitacions va permetre a Prieto afirmar que aquesta fita s’aconseguirà "d’aquí cinc o sis dies".
Així ho va anunciar després d’una reunió del grup de treball que van constituir fa unes setmanes el Govern central, la Generalitat, entitats socials, patronals i organitzacions sindicals per fer seguiment del procés de regularització. A la d’ahir es va sumar la secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela, que va lloar la col·laboració de tots els actors. "Crec que aquesta taula és l’exemple de com s’ha d’operar sempre, però més en un cas com aquest, en el qual parlem d’un col·lectiu tan vulnerable i de persones que ja estan convivint amb nosaltres", va assenyalar Cancela.
La secretària d’Estat va explicar que ja han sol·licitat el seu procés de regularització a tot Espanya més de 120.000 persones i que esperen que aquesta setmana acabi amb prop de 200.000 sol·licituds. No hi ha dades territorials concretes, ni se sap quantes d’aquestes sol·licituds han sigut acceptades a tràmit i, per tant, han aconseguit un permís de treball i residència d’un any.
Avança "amb normalitat"
Sobre les cues que s’han registrat a tot el país per poder aconseguir documents com el padró o l’informe de vulnerabilitat, imprescindibles en molts casos per accedir a la mesura, Cancela va assegurar que era previsible i va afirmar que el procés avança "amb normalitat".
Tant la secretària de Migracions com el delegat del Govern van assegurar que preveuen que aquestes cues vagin a menys en els pròxims dies i setmanes. Cancela va cridar a la "calma". "Poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 de juny. Encara som a principis de maig, tothom podrà ser atès i es reforçaran els mitjans que siguin necessaris perquè tothom sigui atès".
Prieto, per la seva banda, va prometre que s’ampliarà el nombre d’oficines de Correus catalanes en les quals es pot tramitar la sol·licitud. Actualment, són 53 i tot i que el delegat no va especificar quantes més se n’obriran ni on estaran situades, sí que va avançar que una serà a Figueres.
Cancela també va aprofitar l’ocasió per agrair a totes les entitats socials que s’han apuntat al Registre Electrònic de Col·laboradors d’Estrangeria i que poden tramitar sol·licituds en nom de possibles beneficiaris. "En aquest moment, hi ha més de 600 entitats que van sol·licitar la inscripció i gairebé 400 que ja estan operant. A Catalunya n’hi ha més de 75", va apuntar la secretària d’Estat.
Entre aquestes noves entitats que se sumen al registre, hi ha Càritas Diocesanes i la Creu Roja, que malgrat ser dues de les organitzacions més grans que solen assessorar immigrants en assumptes d’estrangeria no constaven com a col·laboradores del procés. Això havia generat recel entre algunes entitats socials més petites i plataformes com Regularización Ya.
En la trobada d’ahir hi van participar, com és habitual, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor. S’hi va afegir en aquesta ocasió el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en ple debat pel possible pes del coneixement del català a l’hora de renovar els permisos que es concedeixen a través de la regularització extraordinària.
