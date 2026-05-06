Conflicte educatiu
Més de 60.000 educadores de l'etapa 0-3 estan convocades a una aturada general a tot Espanya
Les escoles infantils reclamen una llei per reduir les ràtios, com s'ha fet a primària i secundària
El Periódico
Més de 60.000 educadores d'unes 11.000 escoles d'infantil, públiques i privades, estan convocades aquest dijous a una aturada general a tot Espanya per reivindicar millors condicions laborals i salarials i, sobretot, una llei estatal que redueixi les ràtios, com ja s'ha dut a terme a primària i secundària.
Els sindicats CCOO, UGT, CGT i la Plataforma Estatal d'Escoles Infantils (PEEI) han convocat una vaga estatal davant la preocupació i la indignació de les professionals del primer cicle d'educació infantil, que cobren salaris mínims treballant 40 hores setmanals i atenent fins a 8 nadons a cada classe, informa Efe.
CCOO ha convocat 55 concentracions en 43 localitats. A Madrid serà a les 11.00 hores davant la seu de la patronal ACADE, abans d'una gran manifestació a les 18.00 hores a la Puerta del Sol. A Barcelona, la concentració tindrà lloc al migdia als jardins de Passeig de Gràcia.
La secretària general de la Federació d'Ensenyament de CCOO, Teresa Esperabé, ha fet una crida a totes les treballadores i famílies perquè secundin aquestes aturades amb l'objectiu que el Govern legisli perquè la ràtio no superi els 4 nadons menors d'1 any per educadora, 6 infants d'entre 1 i 2 anys, i 8 nens o nenes d'entre 2 i 3 anys per professional.
Esperabé ha demanat a la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón, que comenci a negociar amb els sindicats la modificació del decret del 2010 que ha d'incloure aquesta reducció de ràtios o bé que s'inclogui en l'altre projecte de llei sobre millores en les condicions docents que començarà a tramitar-se al Congrés.
Una parella educativa per aula, suport docent per als menors de 3 anys amb necessitats educatives específiques, garantia de places públiques, millora de les infraestructures i de la climatització de les escoles i una reducció de l'atenció directa de les educadores inferior a les 38 hores són altres de les reivindicacions sindicals.
"És una etapa en què no només se socialitza i es creix cognitivament, sinó que pot compensar les desigualtats d'origen econòmic i social", ha assenyalat Esperabé, després d'incidir que, segons l'enquesta de Condicions de Vida, el 2024 només el 43% de les famílies més pobres va escolaritzar els seus fills en aquesta etapa.
Durant les concentracions, les educadores demanaran que les empreses que guanyen les licitacions per obrir una escola infantil en un ajuntament o comunitat autònoma tinguin perfil educatiu i que el cost no sigui la prioritat.
"Es visualitzarà que hi ha un model estructural que precaritza i que no dona solucions ni als educadors ni a aquest cicle educatiu inicial", ha assenyalat també el secretari confederal d'Acció Sindical i Transicions Estratègiques de CCOO, Javier Pacheco, que ha lamentat que en els processos de licitació les empreses "busquin marges de rendibilitat".
D'altra banda, CCOO també ha avisat que demà estarà vigilant perquè es compleixi el dret a la vaga i ha denunciat que en algunes comunitats com Castella-la Manxa o Extremadura demanin uns serveis mínims del 50%.
Aquesta aturada estatal es produeix després que la plataforma PLEI mantingui una vaga indefinida a Madrid que dura ja un mes, mentre que altres sindicats com USO també han convocat aturades durant diversos dies a Madrid, Catalunya i Andalusia.
El Ministeri d'Educació ha assenyalat recentment que ja està treballant per legislar una reducció del nombre d'infants a les aules en el primer cicle d'Educació Infantil, que atén un alumnat proper a les 468.000 nenes i nens.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada