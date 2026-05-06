Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Polígon del Pont Nou IIRodaliesHantavirusFem ÒperaEntrades Festival CaminsLa Meva Salut
instagramlinkedin

Seguretat viària

Multes de fins a 500 euros a motoristes: Barcelona intensifica els controls aquesta setmana

La Guàrdia Urbana reforça la vigilància sobre motos i ciclomotors per frenar la sinistralitat

Control a motocicletes de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Control a motocicletes de la Guàrdia Urbana de Barcelona / GUB

El Periódico

Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona està duent a terme aquesta setmana un dispositiu especial de control sobre motos i ciclomotors. L'operatiu posa el focus en les infraccions més habituals i les sancions poden arribar als 500 euros.

Segons ha informat l'Ajuntament, el reforç de la vigilància respon a l'elevada vulnerabilitat d'aquest col·lectiu: les persones que circulen en moto o ciclomotor tenen fins a quatre vegades més risc de patir un sinistre de trànsit que les que es desplacen en cotxe. Per això, des del dilluns passat, els agents han intensificat els controls sobre conductes temeràries i de risc.

Principals infraccions

Entre les infraccions més perseguides destaquen no portar correctament el casc, l'ús del telèfon mòbil al volant i la circulació indeguda per voreres, especialment en entorns sensibles com escoles i hospitals.

També se sancionen pràctiques com circular per carrils bus, taxi o bici, fer girs indeguts, efectuar maniobres brusques, no respectar els senyals de trànsit, avançar de manera inadequada o desplaçar-se entre vehicles. A això s'hi sumen les irregularitats relacionades amb la documentació del vehicle i del conductor.

La Guàrdia Urbana recorda que aquest tipus de conductes no només incrementen el risc d'accident, sinó que comporten sancions econòmiques que poden arribar fins als 500 euros.

Notícies relacionades

Segons ha informat el consistori, aquest dispositiu té com a objectiu reduir la sinistralitat i el nombre de víctimes, en línia amb l'Estratègia de Seguretat Viària 2030, que planteja rebaixar en un 50% les lesions greus i les morts en accidents de trànsit, amb la vista posada a assolir zero víctimes mortals el 2050.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  2. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  3. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  8. La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

Les petites despeses que et poden fer perdre fins a 5.000 euros l’any sense adonar-te’n

Les petites despeses que et poden fer perdre fins a 5.000 euros l’any sense adonar-te’n

La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs

La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs

Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe

Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe

Crisi de Rodalies a Cerdanya: el tren ja es pot agafar a Ribes de Freser

Crisi de Rodalies a Cerdanya: el tren ja es pot agafar a Ribes de Freser

Un ferit en bolcar una excavadora al polígon de Bufalvent de Manresa

Un ferit en bolcar una excavadora al polígon de Bufalvent de Manresa

Felip Echarri tornarà a encapçalar la llista de Junts a Sant Fruitós

Felip Echarri tornarà a encapçalar la llista de Junts a Sant Fruitós

Els pecats de joventut de Lola Lolita

Els pecats de joventut de Lola Lolita

Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: «Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi»

Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: «Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi»
Tracking Pixel Contents