Ciutat Vella
Quinze galeries d'art del barri Gòtic s'uneixen per crear un nou eix artístic al centre històric de Barcelona
La nova xarxa BarcinoArt busca recuperar el públic local i el múscul cultural a la zona zero del turisme de masses
Naïm Ait Fonollà
Les galeries i estudis artístics del Gòtic han decidit organitzar-se per fer-se visibles en un barri on l'art conviu amb el turisme, la transformació comercial i la pèrdua de públic local. L'Associació BarcinoArt s'ha presentat oficialment aquest dimarts a l'Hesperia Barri Gòtic amb la voluntat de crear un nou eix artístic al centre històric de Barcelona i donar veu a uns espais que fins ara funcionaven de manera dispersa.
L'entitat, presidida pel pintor Alejandro Miras, agrupa 15 galeries i estudis del barri i feia al voltant d'un any i mig que treballava abans del seu llançament oficial. Neix per ordenar una concentració d'espais artístics que ja existia, però que no comptava amb una marca comuna ni amb una interlocució compartida davant el barri, els visitants i l'administració.
Unir forces per guanyar visibilitat
"No és fàcil viure d'això. Llavors vam dir: ¿per què no unim forces?", ha explicat Miras durant la presentació. El president de BarcinoArt ha situat l'origen del projecte en una coincidència urbana: obrir una galeria al Gòtic i descobrir que, a pocs metres, hi havia altres creadors, tallers i espais d'exposició amb inquietuds semblants. "L'associació es proposa tenir una veu pròpia per poder reivindicar la nostra essència", ha afegit.
La xarxa vol funcionar com alguna cosa més que un mapa de galeries. Entre els seus objectius, Miras ha situat el de "recuperar l'esperit artístic del barri". Els seus impulsors plantegen BarcinoArt com una plataforma per dinamitzar socialment i culturalment el barri, reforçar el teixit comercial i oferir una alternativa de turisme cultural en un entorn tensionat per la pressió turística. Miras ha defensat que l'art pot ajudar a projectar "una imatge amable i autèntica de Barcelona" i ha insistit que "també és important que la gent d'aquí s'acosti al nostre centre històric".
Recuperar públic local
Un dels reptes serà atraure el públic barceloní. "Hi ha hagut una desafecció de la població cap al Gòtic, cap al nucli antic", ha reconegut Miras. L'associació aspira a revertir aquesta distància amb rutes per galeries, jornades de portes obertes, tallers, classes magistrals, demostracions i activitats vinculades al dibuix urbà. A més, la junta directiva es planteja una exposició col·lectiva anual i un concurs de pintura ràpida que pugui omplir el barri de cavallets.
Miras ha admès a aquest diari que obrir avui un local al Gòtic "no és barat" i que "és complicat", tot i que ha evitat situar els lloguers o la pressió turística com a reivindicació principal del projecte. "Els problemes socials són evidents, però hem intentat deixar-los de banda i centrar-nos en el nostre objectiu: potenciar la cultura i, amb això, potenciar el comerç del barri", ha respost.
Una aposta per al Gòtic sud
L'Ajuntament ha rebut la iniciativa com una mostra més de la voluntat transversal de reforçar l'activitat cultural a Ciutat Vella. Fèlix Ortega, gerent del districte, ha defensat que projectes com BarcinoArt ajudaran a "posar en positiu" el Gòtic i, especialment, la zona sud del barri. Un sector que, segons ha assenyalat, necessita "trobar apostes" per deixar de ser un espai de pas cap a la Barceloneta.
Ortega ha emmarcat l'associació en una estratègia més àmplia per recuperar la centralitat cultural al centre històric. Ha citat la transformació de la Rambla, la recuperació del Teatre Principal, el futur pol d'arts digitals a la Foneria de Canons i el nou pla d'usos de Ciutat Vella, que el consistori preveu portar a aprovació aquest mes de maig. "La identitat del que volem que sigui Barcelona i el centre de la ciutat passa molt per la cultura", ha afirmat.
Per part de Barcelona Oberta, la seva representant Elvira Garcia també ha vinculat la iniciativa a la necessitat de revitalitzar Ciutat Vella. L'entitat, que agrupa 24 eixos comercials de la ciutat, nou dels quals al districte, ha celebrat el naixement de BarcinoArt com una oportunitat per sumar cultura, comerç i territori en un moment en què el centre històric busca recuperar atractiu per a veïns, visitants i activitat econòmica de proximitat.
Hotels, art i barri
L'Hesperia Barri Gòtic s'ha ofert com a punt de trobada entre el sector hoteler i el teixit artístic del barri. La seva directora, Lucía Arroyo, ha defensat que el projecte ha de servir "no només per a visitants o clients dels hotels, sinó també per a la gent de Barcelona" i ha aprofitat per reivindicar la suma de complicitats entre hotels, comerços i espais culturals del barri.
BarcinoArt reuneix espais com Alejandro Miras Atelier, Jaume Tenes Art Gallery, Javier Blanco Art, Blue Frame Gallery, Peio Quin Art, Barcel-one, Ciutat7 Gallery, Metal & Co Gallery Studio, Torre27, François Darras, Port Gallery, Katharina Arndt, Drap-Art Gallery, Base Elements i Paam. L'associació vol sumar ara més galeristes i artistes del Gòtic per ampliar una xarxa que aspira a convertir el nucli antic en un lloc on tornar a mirar art, entrar en tallers i reconèixer activitat cultural de proximitat.
