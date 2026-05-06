Actes vandàlics
Nou detinguts per anar a "caçar" joves i menors a Sarrià per robar-los
Tres dels sospitosos van causar danys en cotxes colpejant-los amb una moto
Els Mossos i la Guàrdia Urbana van establir un patrullatge especial per detenir els sospitosos que van cometre tres assalts en grup
Germán González
La nit del passat dos de maig a la matinada del dia tres, un grup d'uns vint joves van provocar el pànic en diverses zones del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els sospitosos van cometre tres incidents amb amenaces i robatoris a grups de joves, en què hi havia alguns menors d'edat. En aquests assalts, que es van espaiar durant hores, els agressors van fer servir molta violència per atemorir les víctimes, per la qual cosa van aconseguir endur-se diversos objectes, com roba o algun dispositiu electrònic, com un altaveu.
Alguns dels sospitosos també estarien darrere d'actes vandàlics, com ara fer servir motocicletes per colpejar cotxes aparcats, així com danyar altres vehicles. Davant la inseguretat que va provocar aquest grup, la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sarrià-Sant Gervasi dels Mossos d'Esquadra, amb agents de paisà i uniformades, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la policia catalana i de la Guàrdia Urbana van establir un dispositiu de patrullatge i prevenció per la zona.
Gràcies a aquesta actuació policial, els agents van localitzar els sospitosos i en van detenir nou, a més d'identificar la resta del grup. A sis dels arrestats els van trobar al carrer Cardenal Sentmenat i estan acusats de robatoris amb violència i intimidació. Als sospitosos se'ls va trobar a sobre un esprai pebre. La policia va aconseguir localitzar la majoria d'objectes robats a les víctimes, que no van necessitar assistència mèdica.
Cap a les dues de la matinada, una patrulla que passava pel carrer Major de Sarrià va observar com tres joves s'amagaven entre els cotxes aparcats. Els agents van descobrir que els sospitosos van fer servir una moto de lloguer per danyar dos turismes estacionats. També van trencar dues altres motos de lloguer que estaven aparcades a la zona. Per això els van detenir per un delicte de danys.
Des dels Mossos es remarca que, juntament amb la Guàrdia Urbana, es reforça el patrullatge preventiu per detectar grups violents que generin inseguretat en diverses zones de Barcelona i així poder detenir-los. A més, aquests sospitosos són escorcollats per saber si porten a sobre armes blanques o objectes contundents.
