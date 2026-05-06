Per què el comerç local necessita Oférica per atraure clients
Els hàbits de consum han canviat: el client ja cerca, compara i decideix des del mòbil abans d'entrar en una botiga. Oférica ofereix als negocis locals una nova manera d’estar presents just en aquest moment.
Víctor Pérez
El comerç local necessita nous mètodes per atraure clients perquè la manera de comprar ja no comença únicament al carrer, davant d'un aparador o per recomanació d'un conegut. Avui, bona part de les decisions es prenen abans: en una cerca ràpida, en una consulta des del mòbil, en comparar ofertes, revisar catàlegs o descobrir quins negocis hi ha a prop. En aquest nou escenari, Oférica es presenta com una eina pensada per connectar negocis amb usuaris de la seva ciutat des d'un entorn digital vinculat a mitjans de comunicació de confiança.
El client ja decideix des del mòbil
El comerç de proximitat continua tenint una força difícil de substituir. La proximitat, el tracte directe, la confiança i el coneixement del barri continuen sent valors molt importants per al consumidor. Tanmateix, aquests elements necessiten conviure amb una realitat cada cop més evident: el client local també és digital.
Una persona pot continuar comprant a la seva botiga habitual, però abans consulta preus, compara promocions, revisa novetats o cerca alternatives properes. Pot voler saber quins establiments tenen una oferta activa, on trobar un producte concret o quins comerços d'Alacant estan llançant una campanya determinada. El recorregut ja no comença sempre quan el client entra per la porta, sinó moltes vegades quan desbloqueja el mòbil.
¿Per què el comerç local necessita nous canals digitals?
El comerç local necessita nous canals que li permetin aparèixer davant d'usuaris del seu entorn, comunicar les promocions, mostrar els catàlegs, destacar els productes i generar trànsit cap a la botiga física. No es tracta només de vendre per internet ni de substituir el tracte personal, sinó de facilitar que més persones descobreixin el negoci abans d'escollir on comprar.
La digitalització, en aquest sentit, no s'ha d'entendre com una cosa reservada a grans marques o empreses amb grans equips de màrqueting. També una botiga de barri, una cadena local, una franquícia o una pime poden beneficiar-se d'estar presents a Oférica.
Oférica, una plataforma per connectar negocis i usuaris
Ofèrica neix com a resposta a aquesta necessitat. La seva proposta és reunir ofertes, descomptes, catàlegs i promocions en un entorn digital pensat perquè els usuaris trobin de manera ràpida informació comercial de la seva ciutat. Per al consumidor, suposa una manera més senzilla de consultar oportunitats properes. Pel negoci, representa un nou canal de visibilitat orientat a captar atenció local.
La plataforma permet que comerços, pimes i grans retailers siguin presents en un espai on l'usuari entra precisament per trobar informació útil sobre negocis, productes i promocions. Aquesta diferència és important: no es tracta d'interrompre el consumidor amb un missatge aïllat, sinó d'aparèixer en un context en què ja hi ha interès.
Digitalitzar un comerç no vol dir deixar de ser comerç local
Un dels errors habituals en parlar de digitalització és pensar que tot negoci s'ha de convertir en un e-commerce. Per a molts comerços locals, l'objectiu principal continua sent el mateix de sempre: que el client entri a la botiga, pregunti, compri, reservi, torni i recomani.
La diferència és que ara aquest recorregut pot començar a internet. Un usuari descobreix una promoció, consulta un catàleg, localitza una botiga propera o recorda una marca en veure-la en un entorn digital. Després, aquesta atenció es pot transformar en una visita física. La digitalització no substitueix l'experiència presencial, sinó que la pot reforçar.
Oférica encaixa en aquest punt intermedi entre el món digital i la botiga de sempre. La seva funció no és esborrar la identitat del comerç local, sinó ajudar-lo a ser més visible. En un moment en què el carrer i la pantalla formen part de la mateixa decisió de compra, els negocis necessiten eines que connectin els dos espais.
Com ajuda Oférica a atraure clients a un negoci local
Oférica ajuda el comerç local perquè ofereix visibilitat en un entorn digital orientat a usuaris que cerquen informació comercial. Un negoci pot utilitzar la plataforma per donar a conèixer els seus catàlegs, activar promocions, mostrar propostes concretes o reforçar la seva presència a la ciutat.
Per a una pime, pot ser una via per arribar a nous clients sense dependre únicament de xarxes socials, cercadors o publicacions disperses. Per a un comerç de proximitat, pot funcionar com un aparador digital complementari al físic. Per a grans retailers, suposa un canal addicional per adaptar les campanyes al territori i connectar amb consumidors locals.
L'objectiu és clar: generar trànsit real cap a la botiga. Aquesta lògica de drive-to-store resulta cada cop més important per als negocis amb punt de venda físic. L'usuari pot descobrir l'oferta digital, però la compra, la visita o la relació amb el comerç es produeix a l'entorn local.
La confiança de Prensa Ibérica com a valor afegit
En un entorn digital saturat d’impactes publicitaris, la confiança s’ha convertit en un factor decisiu. Els usuaris reben constantment anuncis, missatges comercials, notificacions i publicacions promocionals. No tot aconsegueix captar la seva atenció i no tot genera la mateixa credibilitat.
Oférica compta amb un element diferencial: s'integra en un ecosistema vinculat a mitjans locals de Prensa Ibérica. Per al comerç això aporta un valor afegit important, ja que el seu missatge apareix en un entorn reconeixible, associat a capçaleres amb implantació territorial i relació directa amb la comunitat.
Aquesta connexió amb mitjans de confiança permet reforçar la percepció d’utilitat. El comerç no només guanya presència digital, sinó que ho fa dins un espai proper al lector, vinculat a la ciutat i als hàbits informatius. En màrqueting local, aquesta proximitat pot marcar la diferència.
Condicions especials perquè els negocis provin Oférica
Per facilitar l'entrada de comerços i empreses a aquest nou canal digital, Oférica compta amb condicions especials de llançament. En el cas dels catàlegs, el cost habitual és de 0,25 euros per lectura encara que fins al 31 de maig el servei és gratuït.
En el cas de les promocions, la plataforma preveu un fee de 50 euros al mes més cost per lead, si bé fins al 31 d'agost el fee mensual és gratuït. Aquestes condicions permeten a pimes, comerços de proximitat i grans retailers provar el canal, mesurar l’interès dels usuaris i valorar com la visibilitat digital pot ajudar a generar trànsit cap als seus punts de venda.
El plantejament és especialment interessant per a negocis que volen començar a utilitzar nous canals digitals sense perdre el valor de la proximitat. Oférica ofereix una via per testar la resposta del públic, ordenar la comunicació comercial i aparèixer davant d'usuaris que ja estan buscant ofertes, catàlegs, descomptes o botigues.
Una oportunitat per vendre més a prop
El comerç local no necessita renunciar a la seva essència per adaptar-se als hàbits de consum nous. Al contrari, necessita eines que permetin traslladar les seves fortaleses a l'entorn digital: proximitat, confiança, servei i coneixement del client.
Oférica respon a aquesta necessitat amb una proposta basada en la visibilitat local, la connexió amb usuaris de la ciutat i el suport de mitjans de comunicació de confiança. En un mercat en què el consumidor busca, compara i decideix cada cop més des del mòbil, estar present en el moment adequat pot ser decisiu.
La botiga física continua sent el cor del comerç local. Però perquè el client hi arribi, moltes vegades primer l'ha de trobar en digital. Aquí és on Oférica es pot convertir en un aliat per als negocis d'Alacant que volen atraure clients, guanyar presència i no quedar-se fora de la nova manera de comprar.
