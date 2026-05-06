Iniciativa polèmica a Catalunya
Protesta a Sabadell contra la presència de mossos als instituts: «La convivència no es garanteix amb policia»
Docents, alumnes i representants sindicals es concentren davant l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla per rebutjar el pla pilot de la Generalitat que preveu la presència d’agents de paisà en centres educatius
CLAUS |
Edu GIl
Al voltant de les 7.30 del matí ja es podien veure les primeres mobilitzacions davant l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Pancartes, xiulets i docents amb samarretes grogues començaven a concentrar-se en els accessos del centre educatiu per protestar contra el pla pilot de la Generalitat que preveu la presència d’agents dels Mossos d’Esquadra de paisà a diversos instituts de Catalunya.
La concentració, convocada per l’ Assemblea Docent Sabadell, es va traslladar minuts després a una altra de les entrades de l’institut, situada al carrer Campoamor, on van començar els càntics de «fora mossos de les nostres aules». Allà, una alumna del centre va prendre un megàfon i va llegir un discurs en el qual va reivindicar que no vol presència policial al seu institut i va defensar que «en l’educació no hi hauria d’haver espai per a la repressió».
Després de la seva intervenció, els manifestants van continuar durant diversos minuts corejant consignes i fent sonar xiulets. Entre els assistents també podien veure’s alumnes del centre, tot i que algun reconeixia no conèixer exactament els motius de la protesta. A més, diversos docents van estar al costat de la concentració, tot i que van evitar fer declaracions públiques.
Un dels portaveus de la mobilització va ser Adrià Muñoz, docent de Sabadell i membre del Sindicat Educatiu de Sabadell, que va criticar la falta de recursos en el sistema educatiu català i va rebutjar la incorporació de policies als centres. «No creiem que introduir policia a les aules sigui la mesura adequada. El que reclamem són més recursos i personal qualificat, com psicòlogues, assistents socials o personal TIS», va afirmar.
Muñoz també va denunciar l’«opacitat» amb què, segons assegura, s’ha gestionat el pla pilot. «Hem intentat contactar amb persones del claustre, però no hem tingut resposta», va explicar. Segons va assenyalar, actualment més de quinze centres educatius de Sabadell s’han mostrat contraris a aquesta mesura.
En la mateixa línia es va expressar Dani Romero, docent del Vallès i membre de CGT, que va assegurar que fa mesos que el professorat fa mesos que es mobilitza per reclamar més recursos educatius. «Les aules estan desbordades i la resposta de l’administració és posar mossos a les escoles», va criticar. Romero va qüestionar a més la utilitat pedagògica de la mesura i va reclamar orientadors, psicòlegs i reducció de ràtios abans que presencia policial als centres.
La protesta també va comptar amb presència política. Entre els assistents hi havia membres de formacions municipals com La Crida per Sabadell, on era present Oriol Rifer, candidat per a les pròximes eleccions municipals, que va voler mostrar el seu recolzament als docents mobilitzats.
De moment, es desconeix quan començarà exactament la prova pilot a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla, tot i que tot apunta que seguirà endavant malgrat la concentració celebrada aquest dimecres.
La convocatòria de protesta havia sigut impulsada per l ’Assemblea Docent Sabadell, que considera que la iniciativa de la Generalitat és «equivocada tant pel fons com per la forma». El col·lectiu defensa que els problemes de convivència als centres educatius «no se solucionen amb presència policial, sinó amb més recursos educatius i socials».
