Robòtica
Robotech, el jove equip de robòtica de Mollerussa que s'ha proclamat campió del món a Houston
Els guanyadors de la First Lego League, després de reunir-se amb més de 480 experts en arqueologia, han dissenyat una màquina que permet separar automàticament els materials
Jordi Grífol
Tot just tornar de Houston l'any passat, després d'haver aconseguit dos premis al campionat mundial de la First Lego League, el jove equip de robòtica Robotech Mollerussa va començar a investigar i a preparar-se per al campionat següent. I aquest passat cap de setmana, després de més de 3.000 hores invertides en el projecte, han aconseguit proclamar-se campions del món de la competició, la més gran del món STEM per a estudiants de primària i secundària, amb més de 600.000 participants de tot el món i 160 finalistes.
"Gràcies a totes les hores de feina i a l'esforç hem pogut viure aquesta experiència amb molta més seguretat, més preparats", exposa Marc Perera, el líder d'aquest equip particular que, a diferència dels seus competidors, no té entrenador ni l'estructura d'una escola al darrere. Al seu costat, Sergi Civit, Julià Domingo, Oriol Roure, Abril Armengou i Àneu Tarragó, tots de Mollerussa i d'entre 13 i 17 anys.
Una màquina innovadora per a arqueòlegs
Aquesta competició es divideix en dues grans àrees. D'una banda, un repte que consisteix a construir, programar i donar vida a un robot amb peces Lego que sigui capaç de fer una sèrie d'accions i missions sobre un tauler; de l'altra, la presentació d'un projecte d'innovació que aquest any estava relacionat amb l'arqueologia com a temàtica.
Després d'investigar el sector i parlar amb més de 480 experts de més de 100 entitats diferents vinculades a l'arqueologia, Robotech va detectar que el principal problema per als experts del sector és que la feina de separar el sediment al laboratori continua sent manual i poc precisa. Per això han ideat Arkeodens, una màquina funcional que permet separar automàticament els materials per densitats i garbells per millorar l'anàlisi arqueològica. "L'hem presentada en diferents universitats i, com que vam veure que podia tenir potencial i que hi estaven interessats, vam decidir patentar-la", explica Perera.
Accedir a la fase final a Houston requereix passar primer pels campionats regionals i nacionals. La final nacional, tot i aconseguir el bitllet als Estats Units, no va sortir com esperaven. "Hi anàvem amb unes expectatives altes, però sempre poden passar coses i no vam poder guanyar. Això ens va fer mirar enrere, preguntar-nos què podíem fer. No ens va aturar i ens va donar més ganes d'afrontar aquesta final mundial i guanyar, que era el nostre objectiu", expressa Perera, que afrontava la seva última First Lego League en complir 17 anys.
Després d'aconseguir l'èxit més gran possible a Houston, ara els toca decidir què faran l'any vinent. "Ens hem de reunir i parlar per veure quin serà el pròxim repte, si continuem o no". Això sí, i més enllà dels premis i reconeixements, aquesta aventura iniciada el 2022 els ha aportat "un gran aprenentatge per al futur que s'aplicarà en qualsevol àmbit".
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada