La visita del Papa a BCN s’iniciarà amb un gran acte a Montjuïc
El Vaticà publicarà tot l’itinerari del viatge a Espanya avui a les 12.00 i la Conferència Episcopal Espanyola el capitalitzarà amb una única compareixença a Madrid.
Montse Baraza
Tots els detalls del viatge del papa Lleó XIV a Espanya aquest juny i de la seva parada a Barcelona per beneir la torre més alta de la Sagrada Família es donaran a conèixer avui a les 12 del migdia. El Vaticà ha volgut esperar que faltés un mes exacte per a l’inici de l’expedició per fer oficial l’itinerari. Un dels actes que s’explicarà, segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO, és un gran esdeveniment a l’Estadi Olímpic de Montjuïc que organitza la promotora de concerts The Project.
Fonts coneixedores expliquen que l’arquebisbat va confiar a aquesta firma barcelonina el muntatge d’un esdeveniment molt singular. Serà "més que un concert", prometen. Es tracta d’un "trobada popular" oberta a tots els públics, però capaç d’atraure joves mitjançant música en directe i una espectacularitat calculada. Com a clímax del guió, el Papa llançaria un missatge dirigit també a aquesta franja d’edat, des d’un gran escenari col·locat al centre d’aquest equipament de titularitat municipal.
The Project organitza actuacions, gires i festivals des de fa més de 25 anys. Per exemple, té en la seva cartera cites veteranes com el Guitar BCN o el Festival de Jazz de Barcelona i estiuenques com el mar d’Estiu de Santa Susanna i l’Idilic Festival de Sant Feliu de Guíxols. El 2023, a més, va firmar un acord amb Èxits Management, representant de grups catalans de gran èxit com Oques Grasses, Buhos, Els Catarres, Figa Flawas o Els Amics de les Arts, per desenvolupar propostes conjuntes.
Les entrades gratuïtes per a l’esdeveniment les podrà sol·licitar qualsevol interessat en la web Conelpapa.es, que centralitza la informació del viatge del Pontífex. Les 10 diòcesis catalanes ja tenen entrades assignades i ja estan organitzant autocars. En canvi, l’assistència a la cerimònia de la Sagrada Família s’ordenarà només a través d’invitacions i les parròquies de Barcelona en tindran mitja desena cada una per distribuir entre els seus fidels.
Anunci centralitzat a Madrid
La política comunicativa de Madrid i Barcelona sobre el viatge papal ha sigut diametralment oposada. Els actes públics i les trobades privades del Papa a la capital espanyola s’han filtrat àmpliament als mitjans i cercles d’influència madrilenys, fins i tot amb rodes de premsa ministerials. Una eloqüència que, segons altres fonts, hauria molestat Roma fins al punt d’haver cancel·lat propostes. En contrast, a la capital catalana s’ha imposat un vot de silenci generalitzat fins a la comunicació oficial del Vaticà.
I, arribat el dia de l’esperat anunci, els detalls de la visita a Barcelona i Montserrat no es donaran a conèixer a Catalunya, sinó a Madrid. L’arquebisbe Joan Josep Omella formarà part d’una presentació conjunta a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola retransmesa per Youtube. Compartirà protagonisme en la convocatòria amb el president d’aquesta institució, l’arquebisbe val·lisoletà Luis Argüello; l’arquebisbe de Madrid, el cardenal José Cobo; el bisbe de les Canàries, José Mazuelos, i el de Tenerife, Eloy Santiago.
Sis ‘momentums’
El viatge del Papa a Espanya s’allarga una setmana i la meitat del temps, tres dies i mig, el passarà a Madrid. A la capital catalana estarà menys de 48 hores, des del migdia del dimarts 9 fins a primera hora del dijous 11 de juny. Llavors sortirà cap a les illes Canàries, per acostar-se al drama migratori del Mediterrani amb un dia a Gran Canària i un altre a Tenerife.
L’etapa barcelonina tindrà sis grans moments: l’arribada a l’aeroport de Barcelona-el Prat dimarts, el gran acte a Montjuïc aquella tarda, una visita l’endemà a la parròquia de Sant Agustí al Raval, una trobada al migdia a l’abadia de Montserrat –amb anada i tornada en helicòpter–, a la tarda l’esperada missa multitudinària al temple d’Antoni Gaudí, i finalment el comiat al mateix aeroport dijous al matí.
Més breument, dimecres també beneirà les ambulàncies benèfiques que la fundació de Sor Lucía Caram envia a Ucraïna. El gest l’hauria sol·licitat directament al Papa la monja catalana, que tenia amistat amb el papa Francesc, tots dos argentins. L’agenda d’aquest dia, molt atapeïda, també inclouria uns minuts a la catedral, a l’estar situada just davant del Palau Episcopal, on haurà pernoctat com ja van fer Benet XVI el 2010 i Joan Pau II el 1982.
