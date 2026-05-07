Ciutat Vella
15 galeries del Gòtic s’uneixen per crear un eix artístic
La nova xarxa BarcinoArt pretén recuperar el públic local i el múscul cultural al centre històric, zona zero del turisme de masses.
Naïm Ait Fonollà
Les galeries i estudis artístics del Gòtic han decidit organitzar-se per fer-se visibles en un barri on l’art conviu amb el turisme, la transformació comercial i la pèrdua de públic local. L’Associació BarcinoArt es va presentar ahir oficialment a l’Hesperia Barri Gòtic amb la voluntat de crear un nou eix artístic al centre històric de Barcelona i donar veu a uns espais que fins ara funcionaven de manera dispersa.
L’entitat, presidida pel pintor Alejandro Miras, agrupa 15 galeries i estudis del barri i feia al voltant d’un any i mig que treballava abans del seu llançament oficial. Neix per ordenar una concentració d’espais artístics que ja existia, però que no comptava amb una marca comuna ni amb una interlocució compartida davant el barri, els visitants i l’administració.
"No és fàcil viure d’això. Llavors vam dir: ¿per què no unim forces?", va explicar Miras en la presentació. El president de BarcinoArt va situar l’origen del projecte en una coincidència urbana: obrir una galeria al Gòtic i descobrir que, a pocs metres, hi havia altres creadors, tallers i espais d’exposició amb inquietuds semblants. "L’associació es proposa tenir una veu pròpia per poder reivindicar la nostra essència", va afegir.
Rutes, tallers i activitats
La xarxa vol funcionar com alguna cosa més que un mapa de galeries. Entre els seus objectius, Miras va situar el de "recuperar l’esperit artístic del barri". Els seus impulsors plantegen BarcinoArt com una plataforma per dinamitzar socialment i culturalment el barri, reforçar el teixit comercial i oferir una alternativa de turisme cultural en un entorn tensionat per la pressió turística. Miras va defensar que l’art pot ajudar a projectar "una imatge amable i autèntica de Barcelona" i va insistir que "també és important que s’acosti la gent d’aquí al nostre centre històric". Un dels reptes serà atraure el públic barceloní. "Hi ha hagut una desafecció de la població cap al Gòtic, cap al nucli antic", va reconèixer Miras. L’associació aspira a revertir aquesta distància amb rutes per galeries, jornades de portes obertes, tallers, classes magistrals, demostracions i activitats vinculades al dibuix urbà. A més, la junta directiva es planteja una exposició col·lectiva anual i un concurs de pintura ràpida que pugui omplir el barri de cavallets.
Miras va admetre a aquest diari que obrir avui un local al Gòtic "no és barat" i que "és complicat", tot i que va evitar situar els lloguers o la pressió turística com a reivindicació principal del projecte. "Els problemes socials són evidents, però hem mirat de deixar-los a una banda i centrar-nos en el nostre objectiu: potenciar la cultura i amb això potenciar el comerç del barri", va respondre.
L’associació vol sumar ara més galeristes i artistes del Gòtic per ampliar la xarxa.
